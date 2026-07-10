Así nació la Constitución de 1991, que transformó a Colombia

En su aniversario, vale la pena recordar que la Constitución Política de 1991 no surgió de un acuerdo improvisado entre dirigentes políticos. Fue la respuesta a una de las etapas más críticas de la historia reciente de Colombia, marcada por la violencia del narcotráfico, el asesinato de líderes políticos, la crisis institucional y el creciente desgaste de la Constitución de 1886, que, para ese entonces, cumplía 105 años.

En medio de ese panorama, un movimiento estudiantil impulsó la llamada Séptima Papeleta, una iniciativa que invitó a los ciudadanos a depositar un voto adicional durante las elecciones regionales y locales de marzo de 1990 para pedir la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, pide proteger la Constitución. “No es momento para ponerla en duda y mucho menos para sustituirla”

Para el 9 de diciembre de 1990, el recién elegido presidente César Gaviria formalizó el proceso y, tras una consulta popular, los colombianos eligieron a los 70 integrantes de la Asamblea Constituyente, instalada el 5 de febrero de 1991. El 4 de julio de ese mismo año se promulgó el nuevo texto.

La Constitución reemplazó la que había permanecido vigente durante 105 años y redefinió la organización del país. Declaró a Colombia como un Estado social de derecho, fortaleció la protección de los derechos fundamentales, creó mecanismos como la acción de tutela e instituciones como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. También amplió los espacios de participación ciudadana y reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de la nación.

Así nació la Constitución de 1991. Foto: SEMANA

Del país en crisis al Estado social de derecho

1989. El país tocó fondo

La violencia del narcotráfico, los asesinatos de líderes sociales y la toma del Palacio de Justicia en 1985 fueron el detonante del cambio en la sociedad.

1989, 25 de agosto. La marcha del silencio

Miles de estudiantes y ciudadanos salieron a las calles para rechazar la violencia y exigir cambios estructurales.

El fuerte mensaje de la presidenta de la Corte Constitucional: “Si los jueces perdemos la autonomía (...), la Constitución se convierte en un pergamino inútil”

1989. Se conformó el grupo estudiantil de la Séptima Papeleta

Estudiantes de universidades públicas y privadas retomaron la propuesta de incluir en las elecciones regionales de 1990 la convocatoria a una asamblea constituyente.

1990, 9 de marzo. Se firmó la paz

En la presidencia de Virgilio Barco se negoció la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19.

Firma de la Constitución Política de 1991. Foto: Lope Medina

1990, 11 de marzo. Elecciones legislativas y locales

El conteo informal en esas elecciones registró más de 2 millones de papeletas a favor, de 7,6 millones de votantes que acudieron a las urnas.

1990, 11 de marzo. Se avaló consulta formal

La Corte Suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990.

“La Constitución y la República están a salvo”: Mauricio Gaona, en carta de despedida

1990, 27 de mayo. Elecciones presidenciales y consulta

En esa consulta, el 86 por ciento de los votantes se pronunció a favor de la Asamblea Nacional Constituyente.

Así nació la Constitución de 1991. Foto: Lope Medina

1990, 9 de diciembre. César Gaviria

Mediante unas elecciones convocadas por el recién posesionado presidente César Gaviria, fueron elegidos los 70 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

1991, 5 de febrero. Mesas directivas

La primera decisión que debió tomar fue la conformación de la mesa directiva. Antonio Navarro Wolf, Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa presidieron la corporación.

1991, 4 de julio. Se promulgó

En el Salón Elíptico del Congreso de la República se firmó la redacción final de la nueva carta magna y se promulgó la nueva Constitución Política de los colombianos.