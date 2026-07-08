“El mandato de los colombianos se respeta y la Constitución se cumple”: Fedemunicipios

Desde la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) se pronunciaron sobre los cuestionamientos que han hecho desde la izquierda al resultado electoral.

Fundación Colombia 2050 arremete contra Petro por desconocer el resultado de las elecciones

“La Federación Colombiana de Municipios rechaza con absoluta firmeza cualquier intento de deslegitimar el proceso democrático colombiano o de desconocer la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas y ratificada por el Consejo Nacional Electoral por fuera de los canales establecidos por la Constitución y la ley”, dijeron desde esa agremiación que reúne a los municipios del país.

Además, aseguraron que las diferencias políticas no pueden convertirse en un pretexto para poner en entredicho la institucionalidad, generar incertidumbre o desconocer un resultado electoral.

“Exigimos al Gobierno nacional actuar con responsabilidad histórica, respetar el orden constitucional y garantizar una transición democrática, pacífica y transparente, cumpliendo con la entrega del mando presidencial el próximo 7 de agosto, tal como lo ordena la Constitución Política”, agregaron.

Desde Fedemunicipios dijeron que los alcaldes del país son las primeras autoridades de los municipios y los guardianes de la institucionalidad en el territorio y que la democracia se defiende respetando la Constitución.

“La Federación Colombiana de Municipios hace un llamado a todos los colombianos y a las instituciones del Estado para cerrar filas en defensa de la democracia. Ningún interés político, ninguna diferencia ideológica y ningún dirigente, sin excepción, puede estar por encima de la Constitución, del Estado de derecho y del mandato soberano de los ciudadanos”, aseguraron.