Federación Colombiana de Municipios expresa su preocupación por el recorte del 48.8% al Sistema General de Participaciones

La Federación Colombiana de Municipios se pronunció este miércoles,7 de enero, sobre los recortes que se presentaron en las transferencias del Sistema General de Participaciones para el año 2026.

Se debe señalar, en primer lugar, que este sistema es el que permite que los recursos del Gobierno Nacional lleguen a los territorios del país con el objetivo de suplir necesidades básicas en aspectos como la educación, la salud y los servicios públicos.

Para el presente año, el recorte sería de un 48.8%, según reporta la Federación Colombiana de Municipios. Estas medidas han sido determinadas por el Gobierno Nacional.

Pronunciamiento de la Federación

Por medio de un comunicado de prensa, la Federación expresó su preocupación por la grave situación generada por el Gobierno Nacional debido al recorte significativo a las transferencias del Sistema General de Participaciones – SGP para el año 2026.

“Esta decisión está fundamentada en una interpretación inconstitucional de la norma e impacta fuertemente las finanzas de los municipios, que se verán obligados a recortar programas sociales fundamentales para el bienestar de la gente”, aseguró Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios.

Por otra parte, el Director destacó que los alcaldes del país le piden al Gobierno Nacional rectificar esta decisión, para no seguir afectando los derechos fundamentales de los colombianos.

“Desde la Federación Colombiana de Municipios expresamos la preocupación de los alcaldes y alcaldesas del país por la reducción sustancial de los recursos distribuidos de SGP en la última doceava parte de 2025 respecto a la cifra asignada en 2024, en un 48.8%, pasando de $2.1 billones de pesos a $1.09 billones, lo que representa un golpe fiscal a las finanzas territoriales y, con ello, a los derechos de millones de colombianos, que se garantizan, en gran parte, a través de las acciones constitucionales desplegadas por los municipios con tales recursos y con su esfuerzo propio”, afirmó Julián Sánchez Acosta “Perico”, alcalde de Soacha y presidente de Fedemunicipios.

Por el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre el pedido realizado por los municipios del país ni sobre las estrategias que se desarrollarán para evitar que se genere un impacto negativo en los planes que desarrollen los territorios del país.

Hay que destacar que la Nación ha realizado diversos movimientos financieros con el objetivo de cumplir con el presupuesto del año en curso y girar el dinero a las entidades que tienen presencia en el país.