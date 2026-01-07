Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó licencia ambiental al proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó este miércoles, 7 de enero, la licencia ambiental al proyecto Accesos Norte, Fase II, correspondiente a la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, entre la calle 191 y la 245.

Desempolvan trámite ambiental para hacer obras de ampliación en la autopista Norte en Bogotá

Por medio de un comunicado de prensa, señaló que la decisión se toma como resultado de un proceso de evaluación técnica, autónoma y conforme a la normatividad ambiental vigente.

La entidad compartió detalles de la licencia otorgada. Foto: Anla.

El trámite para el permiso ambiental fue archivado en 2024, y que, mediante nuevas medidas, fue retomado en los primeros meses de 2025. El proyecto espera beneficiar a miles de personas que utilizan el corredor vial a diario.

Gracias a la licencia otorgada, la concesionaria Ruta Bogotá Norte SAS podrá iniciar las obras. La decisión se adoptó en ejercicio de las funciones de la ANLA como autoridad ambiental del orden nacional, a través de una rigurosa evaluación ambiental en la cual se brindaron todas las garantías legales, los debidos procesos y respetando los tiempos establecidos para el licenciamiento ambiental.

“Un aspecto central de este proceso ha sido la participación ciudadana. A través de espacios de diálogo como la Audiencia Pública Ambiental, donde participaron más de 2.000 personas de organizaciones sociales, autoridades locales, usuarios de la vía y la comunidad aledaña al proyecto, quienes expresaron sus inquietudes, observaciones y propuestas”, señaló la ANLA.

Junto a esto, la ANLA destaca que la presente decisión contempla obligaciones ambientales para proteger los humedales Torca - Guaymaral, acogidos como ecosistemas estratégicos de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar, decisión presidencial adoptada en 2018. Además, compromete al Estado en su conservación, conforme a los principios y obligaciones derivados de dicho instrumento multilateral.

Serán 5.8 kilómetros, los cuales serán intervenidos para la ampliación de la Autopista Norte. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Ampliación Autopista Norte

En el plan de ampliación de la Autopista Norte se destaca que la longitud a intervenir es de 5,8 kilómetros de calzada. Por el momento, no se ha informado el valor de la obra, dado que el dato más reciente se entregó en diciembre de 2023, con una cifra cercana a los 2.3 billones de pesos.

Pico y placa solidario 2026: los conductores pagarían más este año si su vehículo no cumple con este requisito

Con la licencia otorgada, también se deberán conocer los cronogramas de trabajo y las medidas de contingencia para no afectar el tráfico de la ciudad ni las comunidades que viven en la zona de las operaciones.