Fedemunicipios lanza MUNIA, programa para llevar inteligencia artificial a las alcaldías del país

La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) presentó el programa MUNIA (Municipios con Innovación y Tecnología), una iniciativa que busca impulsar el uso de herramientas de inteligencia artificial en las administraciones locales para modernizar la gestión pública y mejorar la atención a los ciudadanos.

El lanzamiento se realizó durante el Congreso Nacional de Municipios, en el marco del panel “Municipios Inteligentes: Innovación y gerencia pública con Inteligencia Artificial”, espacio en el que expertos y autoridades locales analizaron el impacto de las tecnologías emergentes en la administración de las ciudades.

Según Fedemunicipios, la plataforma MUNIA permitirá conectar a las alcaldías con soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial previamente validadas, lo que facilitará la adopción de herramientas digitales en la gestión municipal y permitirá avanzar en procesos de transformación digital en los territorios.

¿Busca empleo? Alcaldía de Bogotá abre vacantes de ‘Gestores del Orden’ con sueldo de $2.582.372; así puede aplicar

Entre los principales objetivos del programa se encuentran optimizar la prestación de servicios públicos, reducir los tiempos de respuesta en la atención ciudadana y fortalecer la toma de decisiones mediante análisis de datos y modelos predictivos.

La iniciativa también busca apoyar a las administraciones locales en la gestión eficiente de recursos y en la modernización de sus procesos administrativos.

“La incorporación de inteligencia artificial en la gestión municipal representa una oportunidad para cerrar brechas tecnológicas entre territorios, optimizar la administración de recursos y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”, señaló Gilberto Toro Giraldo, director de Fedemunicipios.

La organización considera que herramientas como la inteligencia artificial pueden contribuir a mejorar la planificación territorial, la gestión de servicios públicos y la interacción entre las administraciones locales y los ciudadanos.

Vecinos y Alcaldía de Medellín llegan a acuerdo por ciclorruta cerca del Centro Cultural de Moravia

Con la implementación de MUNIA, Fedemunicipios busca promover un modelo de innovación pública local, en el que la tecnología se convierta en un apoyo para fortalecer la gestión municipal y responder a los desafíos de las ciudades y municipios del país.