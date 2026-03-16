Innovación

Fedemunicipios lanza MUNIA, programa para llevar inteligencia artificial a las alcaldías del país

La iniciativa busca mejorar la atención ciudadana y la gestión publica.

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Redacción Economía
16 de marzo de 2026, 12:32 p. m.
La inteligencia artificial comienza a incorporarse en la administración municipal.
La inteligencia artificial comienza a incorporarse en la administración municipal. Foto: Fedemunicipios

La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) presentó el programa MUNIA (Municipios con Innovación y Tecnología), una iniciativa que busca impulsar el uso de herramientas de inteligencia artificial en las administraciones locales para modernizar la gestión pública y mejorar la atención a los ciudadanos.

El lanzamiento se realizó durante el Congreso Nacional de Municipios, en el marco del panel “Municipios Inteligentes: Innovación y gerencia pública con Inteligencia Artificial”, espacio en el que expertos y autoridades locales analizaron el impacto de las tecnologías emergentes en la administración de las ciudades.

Según Fedemunicipios, la plataforma MUNIA permitirá conectar a las alcaldías con soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial previamente validadas, lo que facilitará la adopción de herramientas digitales en la gestión municipal y permitirá avanzar en procesos de transformación digital en los territorios.

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Entre los principales objetivos del programa se encuentran optimizar la prestación de servicios públicos, reducir los tiempos de respuesta en la atención ciudadana y fortalecer la toma de decisiones mediante análisis de datos y modelos predictivos.

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La iniciativa también busca apoyar a las administraciones locales en la gestión eficiente de recursos y en la modernización de sus procesos administrativos.

“La incorporación de inteligencia artificial en la gestión municipal representa una oportunidad para cerrar brechas tecnológicas entre territorios, optimizar la administración de recursos y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”, señaló Gilberto Toro Giraldo, director de Fedemunicipios.

La organización considera que herramientas como la inteligencia artificial pueden contribuir a mejorar la planificación territorial, la gestión de servicios públicos y la interacción entre las administraciones locales y los ciudadanos.

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Con la implementación de MUNIA, Fedemunicipios busca promover un modelo de innovación pública local, en el que la tecnología se convierta en un apoyo para fortalecer la gestión municipal y responder a los desafíos de las ciudades y municipios del país.