El Distrito ha impulsado diferentes iniciativas que buscan apoyar el trabajo de las autoridades, especialmente en zonas donde se presentan problemas relacionados con convivencia, manejo del espacio público o conflictos entre vecinos. Estas estrategias buscan articular a distintas entidades y facilitar la atención rápida de situaciones que puedan generar desorden o afectar la tranquilidad en los barrios.

Dentro de esas medidas, la Alcaldía de Bogotá anunció la convocatoria para vincular personas al programa “Gestores del Orden”, un equipo de apoyo que trabajará en diferentes sectores de la ciudad. Quienes sean seleccionados podrán recibir un pago de 2.582.372 pesos mensuales más prestaciones.

La iniciativa forma parte de una estrategia del Distrito orientada a fortalecer la convivencia y mejorar la presencia institucional en territorios priorizados. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, estos gestores actuarán como facilitadores entre la ciudadanía y las entidades del Distrito, ayudando a canalizar problemas y activar respuestas de las autoridades cuando sea necesario.

¿Qué hace un ‘Gestor del Orden’?

Entre las funciones que tendrán quienes ocupen estos cargos se encuentran la identificación de riesgos en el espacio público, la mediación en conflictos entre vecinos, la orientación a los ciudadanos y la articulación con entidades distritales y organismos de emergencia. También podrán contribuir a la promoción del Código Nacional de Seguridad y Convivencia en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades han aclarado que este grupo no reemplazará a la Policía ni tendrá funciones policiales. De hecho, los gestores no portarán armas ni podrán imponer sanciones o realizar capturas. Su labor estará centrada en el acompañamiento ciudadano y la gestión de situaciones que requieran intervención institucional.

De acuerdo con la Alcaldía, los Gestores del Orden estarán desplegados en zonas priorizadas de la ciudad con el objetivo de anticipar conflictos, orientar a los ciudadanos y ayudar a mejorar la convivencia en el espacio público. La estrategia surge, entre otros factores, por el déficit de uniformados que enfrenta la capital, que según autoridades distritales llega a miles de policías menos de los que se consideran necesarios.

¿Cómo inscribirse en ‘Gestores del Orden’?

Para quienes estén interesados en participar en el proceso, el Distrito señaló que se trata de una convocatoria abierta que se realiza a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad. Entre los requisitos generales se encuentran:

Ser mayor de edad

Residir en Bogotá

Tener al menos cuatro años de educación secundaria aprobados.

Contar con mínimo dos años de experiencia relacionada.

No tener antecedentes judiciales

Cumplir con condiciones físicas y psicológicas para desempeñar el cargo (las cuales se medirán en pruebas psicotécnicas).

El proceso de selección incluye varias etapas, entre ellas postulación, pruebas de conocimiento, entrevistas, evaluaciones psicotécnicas y exámenes médicos, antes de la designación final de los candidatos que integrarán el equipo. Esto se puede llevar a cabo en la página: https://www.scj.gov.co/gestores-del-orden