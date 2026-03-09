Oferta de empleo Bogotá

Vacantes de hasta 9 salarios mínimos; Bogotá ofrece más de 2.200 vacantes solo por esta semana

Esta nueva convocatoria está enfocada a múltiples sectores, y estará disponible hasta el 14 de marzo.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

9 de marzo de 2026, 8:59 a. m.
El Distrito ofrece nuevas vacantes para trabajadores que buscan ganar hasta 9 S.M.M.L.V.
El Distrito ofrece nuevas vacantes para trabajadores que buscan ganar hasta 9 S.M.M.L.V. Foto: Getty Images / SDDE / Montaje: Semana
