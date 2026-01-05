Política

Fedemunicipios advierte a Gustavo Petro: “Pedir que se tome el poder en todos los municipios va en contravía del orden constitucional”

La federación emitió un comunicado en respuesta a lo dicho por el mandatario frente a una supuesta intervención militar en Colombia.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 1:23 a. m.
Presidente Gustavo Petro y la Federación Colombiana de Municipios.
Presidente Gustavo Petro y la Federación Colombiana de Municipios. Foto: Presidencia - Fedemunicipios

La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) emitió un comunicado en respuesta de un trino publicado por el presidente Gustavo Petro en la madrugada de este lunes, en el que el mandatario invitó a sus simpatizantes tomarse el poder en las regiones del país.

“Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor", dijo Petro en su cuenta de X.

Fedemunicipios expresó su preocupación frente al llamado y aclaró que esto va en contra del orden constitucional.

“A nuestro juicio, pedirle al pueblo que se tome el poder en todos los municipios va en contravía del orden constitucional. Además, las declaraciones restringen la labor de la Fuerza Pública de proteger los derechos de todos los ciudadanos, respaldando la convivencia pacífica y el ejercicio de las funciones públicas”, manifestó la federación a través del comunicado.

De acuerdo con la organización que representa a los 1.103 alcaldes del país, “estas aseveraciones desconocen la Constitución”.

“La legitimidad de los mandatarios electos y la democracia al interior del país, y no contribuyen al fortalecimiento del Estado Social de Derecho ni al respeto de la autonomía territorial”, puntualizó Fedemunicipios.

Sin embargo, aclararon que se unen al pedido de respeto por la autodeterminación de Colombia y defendieron el Gobierno nacional, resaltando que fue elegido democráticamente.

Gustavo Petro lanza advertencia tras arremetida de Donald Trump: “Tomaré de nuevo las armas que no quiero”

“Aunque estamos de acuerdo con el pedido de respeto a la autodeterminación de Colombia, a su soberanía y al gobierno elegido democrática y legítimamente, urge recordar que respetar la autonomía de los municipios consagrada en la Constitución Política es esencial para garantizar el funcionamiento del Estado Social de Derecho", pidió la federación.

Pese a esto, el presidente Gustavo Petro sigue incentivando la movilización, convocando a la ciudadanía a una movilización el próximo miércoles, 7 de enero, en todas las plazas del país.

