Acuerdo por ciclorruta en Moravia

Vecinos y Alcaldía de Medellín llegan a acuerdo por ciclorruta cerca del Centro Cultural de Moravia

Tras meses de inconformidad, comunidad y Alcaldía de Medellín lograron un acuerdo para ajustar la ciclorruta junto al Centro Cultural de Moravia.

Margarita Briceño Delgado

12 de marzo de 2026, 11:42 a. m.
Habitantes del barrio Moravia participan en actividades para el cuidado y preservación de su centro cultural
Habitantes del barrio Moravia participan en actividades para el cuidado y preservación de su centro cultural Foto: Foto: Alcaldía de Medellín – Sala de prensa

Luego de un proceso de diálogo entre autoridades locales y la comunidad, la construcción de la ciclorruta en el entorno del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia logró destrabar una polémica que llevaba más de un año.

Las obras, asociadas a la ampliación de Carabobo Norte, fueron ajustadas para proteger el entorno del emblemático equipamiento cultural del barrio.

Diálogo comunitario permitió ajustar el proyecto

Tras más de un año de tensiones entre la comunidad y las autoridades locales, la Alcaldía de Medellín y los habitantes del barrio Moravia lograron un acuerdo que permitió culminar una intervención urbana.

Esta incluye una ciclorruta en el entorno del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, uno de los espacios simbólicos del sector.

La obra, vinculada al proyecto de ampliación de la vía Carabobo Norte, había generado controversia desde finales de 2024

En ese momento, los vecinos denunciaron que las intervenciones estaban afectando parte de la infraestructura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, diseñado por el reconocido arquitecto colombo-francés Rogelio Salmona.

Según los residentes, durante los trabajos se retiraron secciones de los andenes y elementos en ladrillo característicos del complejo para instalar una barrera destinada a la ciclorruta.

Ante la inconformidad, organizaciones comunitarias y líderes del barrio impulsaron protestas y solicitaron detener la obra.

El conflicto llevó a suspender temporalmente las intervenciones mientras se abría un proceso de concertación entre la comunidad, la Alcaldía y las entidades encargadas del proyecto.

El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Valdés López, explicó que la solución se logró tras un proceso de diálogo social con los vecinos y la mesa comunitaria de Moravia.

Según el funcionario, el acuerdo permitió ajustar las obras para mejorar el espacio público en el entorno del centro cultural sin afectar el valor arquitectónico y social del lugar.

Moravia, un referente de urbanismo social en Medellín

La intervención final incluyó trabajos de urbanismo y adecuación del espacio público alrededor del centro cultural, que es considerado un punto clave de encuentro para la comunidad y un referente del urbanismo social en Medellín.

Este equipamiento cultural impulsa procesos artísticos, educativos y de memoria comunitaria en el barrio.

El caso de Moravia también evidenció los retos de los proyectos de renovación urbana en zonas con fuerte identidad comunitaria.

La ampliación de Carabobo Norte busca mejorar la conectividad del norte de Medellín y conectar varios corredores de movilidad.

El episodio dejó en evidencia la importancia de integrar a las comunidades en las decisiones sobre el espacio público.

Finalmente, con la entrega de las obras y la habilitación de la ciclorruta, las autoridades locales señalaron que el proceso se convierte en un ejemplo de concertación entre ciudadanía y administración pública para resolver conflictos urbanos.