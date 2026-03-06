Medellín

Cierre total en vía clave de El Poblado por obras del intercambio vial: este es el tramo afectado y las fechas del bloqueo

La Alcaldía informó que habrá acceso controlado para los residentes del sector afectado.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 10:28 p. m.
La Alcaldía aconseja programar las rutas con tiempo para evitar inconvenientes.
En Medellín habrá un cierre vial total en un tramo en una vía clave de El Poblado mientras se avanza con las obras del intercambio vial de la avenida 4, de acuerdo con la información de la Alcaldía publicada este viernes, 6 de marzo.

El cierre es cuestión inicia el próximo lunes 16 de marzo y finaliza el viernes 15 de mayo. La construcción ocupará al menos 300 metros de la carrera 35, donde se llevará a cabo la construcción de redes, traslado de infraestructura urbana y la implementación de planes de manejo de tránsito, para garantizar el acceso de los residentes del sector.

El lugar afectado será la carrera 35, entre la calle 7 sur y el acceso a la urbanización Rincón del Aguacatal.

“La obra de valorización del intercambio vial de la avenida 34 con la loma de Los González, en El Poblado, continúa avanzando y alcanza un 34 % de ejecución física, consolidándose como una de las intervenciones estratégicas para mejorar la movilidad en el suroriente de Medellín“, aseguró la administración distrital.

Medellín reabre vías clave en El Poblado y restablece la movilidad tras días de intervención debido a emergencias por lluvias

Al mismo tiempo, el Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), junto con la Secretaría de Movilidad, anunciarán cierres programados para prevenir la seguridad de los peatones, conductores, del personal de la obra y para que los trabajos se ejecuten de la manera correcta.

Las obras que se harán en el tramo mencionado “requieren excavaciones profundas y maniobras especializadas, por lo que el cierre busca priorizar la seguridad vial y peatonal, además de proteger la integridad de los trabajadores y del personal de la obra“, se lee en el informe de la Alcaldía.

“Estas son actividades planificadas, con acompañamiento de la Secretaría de Movilidad y con los debidos permisos. Sabemos que este cierre puede generar incomodidades, pero todo ello es para que podamos avanzar con una obra que mejorará la movilidad en el sector”, expresó la directora del Fonvalmed, Angélica María Arias Loza.

Para los residentes del sector, se garantizará el acceso controlado, bajo la dirección del personal autorizado.

“Agradecemos la paciencia de todos los que necesitan movilizarse por este sector y los invitamos a usar vías alternas que pueden consultar en nuestras redes sociales. Estaremos facilitando y acompañando la movilidad. Los invitamos a atender las recomendaciones de seguridad vial y las indicaciones de los agentes”, señaló el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Ante el anuncio, la administración de Medellín aconseja a los ciudadanos a planificar sus rutas para evitar convenientes.

