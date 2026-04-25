Mauricio Gaona habla del libro del M-19: “La obra debería circular libremente”

El abogado Mauricio Gaona, hijo del inmolado magistrado Manuel Gaona, asesinado en el Holocausto del Palacio de Justicia, se pronunció tras la decisión que tomó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario local ha sido blanco de críticas por su postura de ordenar que se cancelara el lanzamiento de un libro titulado El M-19 de la guerra a la política, que estaba programado para el 21 de abril.

“Este evento se cancela. En Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”, dijo el funcionario en su cuenta de X.

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

El abogado Gaona manifestó que “una cosa es editar crímenes de lesa humanidad; otra, prohibir la distribución de las obras que directa o indirectamente lo hacen”.

El mensaje publicado en la red social X iba acompañado de varias reflexiones sobre el Holocausto del Palacio de Justicia.

“Como hijo de una de las víctimas más conocidas de la guerrilla M-19, considero que la postura de @FicoGutierrez sobre los crímenes cometidos por esa organización constituye una objeción de conciencia ética valiente. Las víctimas rara vez escuchamos a una autoridad llamar a las cosas por su nombre. ¿Incomoda? Sí. ¿Genera debate? Por supuesto; la verdad suele hacerlo”, señaló.

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Gaona, además, manifestó que “el aniquilamiento de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 1985 no fue un acto político; fue un crimen de lesa humanidad. El asesinato de mi padre, el magistrado Manuel Gaona Cruz, no fue un gesto ideológico; fue un crimen atroz (www.manuelgaonacruz.org). La justicia también estableció responsabilidades por parte del mando del Ejército (violaciones IHRL/DIH) y del presidente Betancur (abandono moral y constitucional). Eso es verdad histórica”.

Según Gaona, “la ineluctabilidad simbólica y narrativa de cualquier obra revela su intención. Negar o reeditar crímenes atroces para presentarlos como acción política no es literatura; es propaganda. Como víctima, esperaría que un libro sobre la historia del grupo terrorista M-19 mostrara en su carátula el palacio en llamas y no la romantización de sus símbolos y sus protagonistas”.

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“Sin embargo, como constitucionalista, mi deber es superior: aunque la apología al delito no es un discurso protegido, en democracia la libre circulación de las ideas es la regla. A menos que medie una orden judicial que certifique la difamación de una persona o la violación a los derechos de las víctimas —verdad, honra, dignidad humana—, la obra debería circular libremente. Después de todo, a pesar de los esfuerzos recurrentes por reescribir la historia, en todos los crímenes contra la humanidad existe un elemento equidistante que jamás se logra editar: las víctimas recuerdan”, añadió.