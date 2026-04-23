Mauricio Gaona irrumpe en la pelea entre Petro y Fico Gútierrez por evento del M-19 en Medellín: “No es literatura, es propaganda”

Mauricio Gaona dio su opinión en la polémica por la presentación de un libro del M-19 en una biblioteca pública de Medellín. El alcalde Federico Gútierrez canceló el evento. “El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas”, agregó.

“Al presidente Petro no le es favorable el asesinato de un magistrado de la Corte Suprema por parte de sus camaradas”: J. Mauricio Gaona habla con SEMANA

El alcalde agregó: “Este evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además, por ley de garantías. Inaceptable que alguien de la biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad. La Alcaldía de Medellín, ni mucho menos yo, nos vamos a prestar para esto”.

El presidente Petro entró a mediar en esa controversia. “Señor Fico, el M-19, después de hacer la paz, es un movimiento legal con personería jurídica. Lo que hace usted es una censura a un libro. El que censura libros termina quemándolos en hoguera y después termina quemando seres humanos en hogueras", dijo.

“No censure, deje que los espíritus y el pensamiento sean libres. He logrado crear más de 300 bibliotecas rurales y he logrado el mayor presupuesto al Ministerio de Cultura de la historia. Jamás censuraría un libro en tantos centenares de bibliotecas que hemos abierto. Quiero colombianas y colombianos libres y librepensadores", agregó el presidente.

Mauricio Gaona, una de las víctimas de ese grupo guerrillero, escribió una reflexión sobre ese tema: “La paz con grupos terroristas busca evitar nuevas víctimas, no convertir victimarios en víctimas. Reescribir su historia o editar sus crímenes no es literatura, es propaganda. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las víctimas son memoria y límite ético“.

Mauricio Gaona y Gustavo Petro. Foto: COLPRENSA

El jurista es hijo del magistrado Manuel Gaona, quien la noche anterior a la toma del Palacio de Justicia estaba escribiendo su ponencia sobre la extradición, el tema que iba a ser tratado en la Sala Constitucional.

Gaona hijo ha dedicado años a probar que su papá fue víctima del M-19. El Informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, que publicó la Corte Suprema en los 25 años de la toma, presentó testimonios que demostraron que Gaona fue asesinado bajo las órdenes de Andrés Almarales, sin piedad y mientras estaba en cuclillas, con una bala disparada a tan solo 31 centímetros de la cabeza.

Gabriel Salom, uno de los abogados que estaba retenido en el baño del Palacio de Justicia con Gaona, lo narró de manera descarnada. “Lo principal para ellos era Manuel Gaona. Cuando empezaron a disparar contra nosotros, sentí un fuerte golpe en la espalda, que me botó hacia el rincón y enseguida pesadamente cayó sobre mi cabeza la de Manuel Gaona, quien manaba por la misma gran cantidad de sangre…“.

El conductor Jorge Reina, otro de las víctimas, relató que escuchó un grito de “¡Salgan!”, cuando estaba con el magistrado en el baño del Palacio de Justicia. “En esas salió entonces el doctor Gaona, y le dijeron: ‘Usted, hágase allá por la orilla de la pared’. Él se hizo por la orilla de la pared y por detrás le disparó en la nuca. Enseguida yo me moví de ahí y me tiré por el piso, porque a los que iban saliendo los iban asesinando... Yo vi cuando ellos le dispararon a Gaona Cruz y lo mataron”.

Sin embargo, el presidente Petro se dedicó en el aniversario de los 40 años de esa tragedia a dar otra versión. “Recibieron disparos de quienes estaban al frente. Ningún magistrado de acuerdo con el examen forense que hizo la Justicia tiene disparos provenientes de las armas que eran del M-19, que tenían marcas diferentes a las de la Fuerza Pública, en sus cuerpos”, dijo por esos días, en noviembre del año pasado.

Mauricio Gaona hizo para ese momento la misma reflexión que hace hoy a propósito del lanzamiento del libro. “Estamos observando un escenario de propaganda en contra de la memoria histórica”, aseguró en ese momento.

“Al presidente Petro no le conviene admitir que un magistrado de la Corte Suprema fue ejecutado en condiciones atroces por sus camaradas. En el caso de mi padre, las balas provenían de armas cortas y no venían marcadas. Cinco testigos declararon bajo juramento cómo murió, y las pericias balísticas lo confirmaron. La historia es hechos, no interpretaciones. Nuestra lucha es la verdad; la del presidente Petro es propaganda”, concluyó.

El alcalde Gutierrez contestó el trino de Gaona así: “Seguiremos dando esta lucha ética a favor de las víctimas. A tu padre como a muchos, lo asesinó el M-19 en el Holocausto del Palacio de Justicia. Ahora ellos, posan de víctimas cuando fueron los victimarios. Y como tú lo dices, no es literatura, es propaganda con un propósito muy claro. Reescribir la historia a su favor. Mi solidaridad con todas las víctimas”.