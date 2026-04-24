En Altavista, Medellín, una nueva planta de agua potable mejoró el servicio para 1.849 hogares tras una inversión superior a los $5.700 millones, según datos de la Alcaldía.

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Obra en Altavista beneficia a 1.849 hogares con mejor suministro de agua potable

En Altavista, un corregimiento del occidente de Medellín, se viene fortaleciendo el sistema de agua potable con una inversión que ha permitido modernizar la infraestructura y mejorar el servicio para cientos de familias que dependen de acueductos veredales.

El proceso ha estado enfocado en garantizar un suministro más estable en una zona donde históricamente las lluvias, los deslizamientos y la geografía montañosa han complicado la operación de las plantas de tratamiento.

De acuerdo con información divulgada por la Alcaldía de Medellín, en este sector se han invertido más de $5.700 millones en la construcción y optimización de una nueva planta de agua potable.

Lo anterior, como parte de un plan de recuperación del sistema rural.

Estas obras han permitido reforzar la capacidad de tratamiento y distribución, reduciendo fallas y cortes en el servicio que antes eran frecuentes en temporadas de invierno.

El impacto del proyecto se refleja directamente en la comunidad. Según los datos entregados por la administración distrital, el sistema mejorado ha permitido beneficiar a 1.849 hogares, que ahora cuentan con un servicio de agua más confiable y continuo.

Este tipo de intervenciones hace parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de los acueductos rurales en Medellín, que atienden a miles de familias fuera del casco urbano.

La obra no solo se centra en ampliar la cobertura, sino también en mejorar la calidad del agua y la estabilidad del sistema.

En Altavista, varias plantas han tenido intervenciones simultáneas para optimizar procesos de captación, tratamiento y almacenamiento.

Lo anterior, con el fin de evitar interrupciones prolongadas y reducir la dependencia de soluciones temporales cuando se presentan emergencias climáticas.

En Altavista invertimos más de $5.700 millones en una nueva planta de agua potable. Ahora tenemos un sistema más confiable y 1.849 hogares con mejor servicio.



Además, canalizamos la quebrada Los Christmas, con esto cuidamos a la gente y protegemos el sistema de agua en época de… pic.twitter.com/hPTw54oaXp — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 24, 2026

Inversión en agua potable impulsa desarrollo rural en Altavista

En ese contexto, la inversión en la nueva planta se ha convertido en uno de los proyectos más relevantes para la zona rural del occidente de la ciudad, no solo por el monto ejecutado, sino por el número de familias que hoy cuentan con un servicio más estable en su vida diaria.

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Las autoridades locales han insistido en que este tipo de obras son clave para cerrar brechas en el acceso a servicios básicos entre el área urbana y rural de Medellín.

En conjunto, Altavista se perfila como uno de los territorios donde la modernización del sistema de agua potable ha tenido un impacto más visible en los últimos años, con inversiones millonarias y mejoras concretas en la calidad del servicio que llega a los hogares.