La Alcaldía de Medellín puso en marcha una nueva ruta de transporte que conecta Barro Blanco y El Plan, en el corregimiento de Santa Elena.

La medida responde a una necesidad histórica de movilidad en la zona rural y promete reducir tiempos de desplazamiento.

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Movilidad rural mejora para miles de habitantes en Santa Elena

La movilidad en el oriente de Medellín entra en una nueva etapa.

Con la entrada en operación de esta ruta, las comunidades de Santa Elena comienzan a ver una solución concreta a las dificultades de transporte que por años han limitado su conexión interna.

El nuevo recorrido enlaza directamente las veredas Barro Blanco y El Plan, dos sectores que, pese a su cercanía, enfrentaban barreras para el desplazamiento eficiente.

La ruta no solo representa un cambio en el mapa del transporte, sino en la vida diaria de miles de personas.

De acuerdo con la administración distrital, el servicio beneficiará a más de 6.500 habitantes, especialmente en zonas con “dificultades históricas de acceso”.

El sistema opera mediante un esquema de transbordo, lo que permite a los usuarios movilizarse con mayor agilidad entre ambos puntos.

Uno de los nodos clave del recorrido es el sector conocido como El Silletero, que funcionará como punto estratégico de conexión.

Además, el servicio tiene horarios definidos que amplían las opciones de transporte para la comunidad.

Funciona de lunes a sábado, desde las 5:50 de la mañana hasta las 7:15 de la noche, con una frecuencia de una hora, lo que garantiza una cobertura constante durante el día.

La apuesta institucional detrás de esta ruta apunta a cerrar brechas en la ruralidad.

“Seguimos trabajando por una movilidad pensada en las necesidades de nuestras comunidades rurales. Nuestra prioridad es la ciudadanía”, afirmó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, citado por el medio.

Nueva ruta de buses ya funciona en Santa Elena y conecta sectores rurales Foto: Foto: @MiOriente-API

El impacto va más allá del transporte. Esta conexión facilita el acceso a servicios básicos, educación y oportunidades económicas, en un territorio donde la geografía y la dispersión poblacional han sido obstáculos constantes.

Santa Elena, ubicado a varios kilómetros del centro urbano, ha enfrentado retos estructurales en su integración con la ciudad.

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En ese contexto, la nueva ruta se convierte en una pieza clave dentro de una estrategia más amplia de crecimiento territorial, enfocada en mejorar la calidad de vida en los corregimientos.

La conexión entre Barro Blanco y El Plan marca un avance concreto en la movilidad rural de Medellín.

Con esta ruta, Santa Elena comienza a cerrar una deuda histórica en transporte y abre el camino a nuevas soluciones para sus comunidades.