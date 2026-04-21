El Túnel de Oriente tendrá cierres nocturnos por mantenimiento, afectando la movilidad entre Medellín y el aeropuerto.

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Horarios del cierre del Túnel de Oriente y rutas alternas

La movilidad entre Medellín y el oriente antioqueño enfrentará cambios importantes en los próximos días.

El Túnel de Oriente tendrá cierres nocturnos programados durante cuatro jornadas consecutivas, una medida que obligará a conductores y viajeros a reorganizar sus desplazamientos, especialmente en rutas hacia el aeropuerto José María Córdova.

De acuerdo con lo que se ha informado, estas interrupciones se realizarán en horario nocturno como parte de trabajos de mantenimiento indispensables para garantizar la seguridad y operatividad del túnel.

El Túnel de Oriente, una de las principales conexiones viales entre Medellín y el oriente antioqueño, tendrá cierres totales nocturnos durante cuatro días debido a trabajos de mantenimiento y limpieza en su infraestructura.

El concesionario a cargo del tramo vial informó que las restricciones se aplican desde este lunes y hasta el próximo jueves 23 de abril, con cierres diarios de seis horas que afectarán completamente el paso vehicular.

El punto crítico está en las horas de cierre, ya que es precisamente en la noche cuando muchos usuarios utilizan esta vía para desplazamientos hacia vuelos o retornos a la ciudad.

Se sabe que estos trabajos se realizarán entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. del día siguiente.

Durante estos periodos, el tránsito por el túnel estará completamente restringido, lo que obligará a tomar rutas alternas por la vía antigua, incrementando significativamente los tiempos de recorrido.

La afectación no solo impacta a conductores particulares, sino también a transporte de carga, servicios especiales y viajeros que dependen de esta conexión estratégica.

El Túnel de Oriente es uno de los corredores más importantes de Antioquia, por lo que cualquier cierre, incluso temporal, genera efectos en cadena sobre la movilidad regional.

Según la información citada por el medio, estos trabajos hacen parte de mantenimientos programados que buscan prevenir fallas estructurales o incidentes mayores.

Aunque pueden generar incomodidades momentáneas, son clave para garantizar condiciones seguras de circulación a largo plazo.

En este contexto, las autoridades recomiendan a los usuarios planear sus recorridos con anticipación, verificar los horarios exactos de cierre y considerar tiempos adicionales en sus desplazamientos nocturnos.

La concesión Túnel Aburrá Oriente anunció cierres nocturnos en el túnel de Oriente desde este lunes 20 de abril, hasta el jueves 23 de abril, debido a labores de mantenimiento programadas. Estos son los horarios👇 https://t.co/hi29Q6Jtaa — Telemedellín (@Telemedellin) April 21, 2026

Vías alternas por cierre del Túnel de Oriente en Antioquia

En este tipo de cierres del Túnel de Oriente normalmente los conductores utilizan las dos rutas tradicionales de conexión entre Medellín y Rionegro.

La principal alternativa es la vía Las Palmas, que conecta el oriente de la ciudad con el aeropuerto José María Córdova a través de un corredor más largo, pero pavimentado y de alta capacidad.

También se suele usar la vía Santa Elena (antigua vía Medellín–Rionegro), que atraviesa una zona más montañosa y puede implicar tiempos de recorrido mayores, especialmente en horas nocturnas o con lluvia.

En ambos casos, la recomendación es salir con mayor anticipación, ya que estas rutas alternas suelen registrar mayor flujo vehicular cuando el túnel está cerrado.

Durante los días de intervención, el factor tiempo será determinante.

Ajustar horarios y estar atentos a la información oficial puede marcar la diferencia entre un trayecto sin contratiempos o una demora significativa.

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Los cierres nocturnos del Túnel de Oriente serán temporales, pero su impacto será inmediato.

Planear con tiempo será clave para evitar contratiempos en uno de los corredores más transitados de Antioquia.