Medellín avanza en la construcción del metrocable más largo de su historia.

El proyecto promete recortar hasta 40 minutos por trayecto y transformar la movilidad de uno de los sectores más poblados y desconectados de la ciudad.

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El metrocable más largo de Medellín: una obra de $1,3 billones que promete cambiarlo todo

La Alcaldía de Medellín ya puso sobre la mesa uno de sus proyectos estrella: un nuevo metrocable que conectará el corregimiento de San Antonio de Prado con el sistema metro a través de La Estrella.

No es una obra menor. Tendrá cerca de 5 kilómetros de longitud, seis estaciones y una inversión estimada de 1,3 billones de pesos, lo que lo convertiría en el cable urbano más largo del sistema y uno de los más costosos en la historia reciente de la ciudad.

El mensaje es claro: Medellín quiere volver a marcar la pauta en movilidad urbana, pero ahora con una escala mucho mayor.

Hoy, salir desde San Antonio de Prado puede convertirse en una prueba de paciencia.

Hay trayectos que superan fácilmente la hora y media, e incluso pueden llegar a tres horas en momentos críticos de congestión.

Con el nuevo metrocable, el panorama cambia de forma drástica. Los cálculos oficiales apuntan a que algunos recorridos se reducirán a 20 minutos, y en trayectos más largos el ahorro podría ser de hasta 40 minutos por viaje.

Eso, traducido a la vida diaria, significa menos tiempo en trancones y más tiempo en casa.

Pero el impacto no se queda ahí. El alcalde Federico Gutiérrez lo explicó sin rodeos:

“El ahorro mensual por persona… va a ser cercano a los $40.000. Esto significa más platica en el bolsillo”.

En un año, ese ahorro puede acercarse al medio millón de pesos por usuario, un alivio nada despreciable para miles de familias.

El proyecto beneficiará directamente a más de 210.000 habitantes, en una zona que no solo creció rápido, sino que lo hizo sin suficiente infraestructura.

De hecho, San Antonio de Prado es considerado uno de los corregimientos más poblados del país, con una presión urbana que lleva años desbordando la capacidad vial.

Ahí es donde entra el metrocable como algo más que transporte.

Según el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde Escobar, la nueva línea funcionará como una “tercera vía” para el territorio, ofreciendo una alternativa real frente a la congestión terrestre.

La capacidad también es alta: se proyecta que movilice entre 30.000 y hasta 80.000 pasajeros diarios, con una operación que podría alcanzar los 4.000 pasajeros por hora por sentido.

Con la construcción del Metrocable urbano más largo de Medellín buscan resolver los problemas de movilidad en San Antonio de Pradohttps://t.co/zugegqIx9B — MiOriente (@MiOriente) April 15, 2026

El metrocable que conectará a cuatro municipios y transformará la movilidad regional

Aunque el foco está en Medellín, el impacto será metropolitano.

El trazado permitirá articular a La Estrella, Itagüí y Sabaneta, consolidando una conexión más eficiente en todo el sur del Valle de Aburrá.

En otras palabras, no es solo una solución local: es una pieza clave en la integración regional.

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Y llega a un sistema que ya es robusto. El Metro de Medellín moviliza más de 1,2 millones de pasajeros al día, incluyendo trenes, cables y buses integrados.

Por ahora, el metrocable sigue en fase de estudios. El cronograma plantea iniciar contratación en 2027 y arrancar obras ese mismo año, con un tiempo de ejecución cercano a 30 meses.