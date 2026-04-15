Importante avance en el Metro de Medellín: Dian supervisó ingreso de equipo de alta tecnología

Una importante operación logística y aduanera acaba de marcar un nuevo avance para el sistema de transporte masivo en el territorio colombiano.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó la llegada y nacionalización de una maquinaria especializada que fortalecerá el funcionamiento del Metro de Medellín, en medio de un proceso que también dejó millonarios ingresos para el país.

La DIAN acompaña el proceso de llegada de importante maquinaria para el Metro de Medellín. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Se trata de una perfiladora de rieles de última tecnología, un equipo fundamental para el mantenimiento de las vías férreas, que ingresó al territorio nacional a través de Puerto Antioquia, en la región de Urabá.

La maquinaria, de origen italiano, tiene un valor superior a los 6 millones de dólares y está diseñada para optimizar las condiciones de operación del sistema ferroviario.

Según informó la entidad, el proceso se llevó a cabo con acompañamiento aduanero, garantizando que el ingreso del equipo cumpliera con todos los requisitos.

Esta operación no solo representa un avance en infraestructura, sino también un impacto positivo en las finanzas públicas, ya que generó un recaudo por concepto de IVA que supera los 4.296 millones de pesos.

La incorporación de esta maquinaria llega en un momento clave para el Metro de Medellín, que se prepara para afrontar un aumento en la demanda de usuarios y la entrada en funcionamiento de nuevos trenes en los próximos meses. Con este equipo, se busca mejorar las labores de mantenimiento y asegurar un servicio más eficiente y seguro para los pasajeros.

Además del beneficio para el sistema de transporte, la Dian destacó el papel estratégico de Puerto Antioquia como un nuevo punto clave para el comercio exterior colombiano.

La operación refuerza la importancia de esta infraestructura en la conexión logística del país, facilitando la importación de equipos de gran tamaño y alto valor.

Este tipo de movimientos evidencia cómo las operaciones aduaneras no solo están relacionadas con el control fiscal, sino también con el desarrollo de proyectos clave para el país.

La llegada de este nuevo equipo supone un avance importante para el Metro de Medellín en la preparación de nuevos trenes que entrarán en operación. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

La llegada de tecnología especializada como esta no solo moderniza el transporte, sino que también contribuye a mejorar la calidad del servicio y la capacidad operativa de uno de los sistemas más importantes de Colombia.

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Con este paso, el Metro de Medellín sigue consolidándose como un referente en movilidad urbana, mientras el país avanza en la modernización de su infraestructura y en el fortalecimiento de su capacidad logística.