La Alcaldía de Medellín habilitó la segunda convocatoria del año que le permitirá a los estudiantes acceder a una tarifa diferencial en su pasaje del metro. Cabe aclarar que este auxilio solamente estaría disponible para los beneficiarios de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero de la Alcaldía de Medellín.
Esta estrategia busca fortalecer la permanencia académica y garantizar que el transporte no sea un obstáculo para la continuidad educativa de los jóvenes antioqueños, por lo que, cuando se completen las 4 convocatorias, se tendrá un total de 50.000 beneficiados.
Los estudiantes seleccionados podrán acceder a una tarifa diferencial de $1.600 por viaje y les permitirá a los antioqueños disfrutar de hasta 60 trayectos cada mes. La Alcaldía especificó que los interesados tienen plazo para realizar su postulación hasta el próximo 13 de abril a las 4:00 p. m.
Requisitos para acceder al beneficio
- Residir en viviendas de estratos 1, 2 o 3
- Vivir a más de un kilómetro de la institución educativa
- Tener entre 10 y 28 años (excepto en casos de personas que presenten discapacidad certificable).
- Ser beneficiario de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero de la Alcaldía de Medellín
La Alcaldía de Medellín especificó que los beneficiarios de la primera convocatoria deberán volver a postularse si buscan la renovación de su beneficio. Este tipo de programas ha demostrado impacto positivo en la permanencia estudiantil; la Alcaldía ha señalado en convocatorias anteriores que los jóvenes que acceden a estos beneficios presentan menores tasas de deserción académica.
¿Cómo inscribirse a los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero?
La inscripción para los beneficiarios de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero de la Alcaldía de Medellín debe realizarse, exclusivamente, a través del portal oficial sapiencia.gov.co y a través de las mismas instituciones de educación superior.
La Alcaldía es enfática en establecer que este beneficio es personal e intransferible y su uso indebido puede acarrear sanciones.
La entidad advirtió que el incumplimiento de las condiciones, como el uso indebido del beneficio o la pérdida de la calidad de estudiante activo, puede derivar en la suspensión inmediata del subsidio.
Esta iniciativa hace parte de la estrategia integral de acceso y permanencia en educación superior en Medellín, que combina apoyos económicos, subsidios de transporte y programas de financiación educativa para ampliar las oportunidades de los jóvenes en la ciudad.