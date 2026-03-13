Medellín

Metro de Medellín ajusta horarios de atención: una respuesta a las necesidades de los usuarios

La medida busca ampliar la disponibilidad para trámites presenciales y facilitar la renovación de tarjetas Cívica

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

13 de marzo de 2026, 11:14 a. m.
Los Puntos de Atención del Metro ahora abrirán más temprano y cerrarán a las 6:30 p.m.
Los Puntos de Atención del Metro ahora abrirán más temprano y cerrarán a las 6:30 p.m. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El Metro de Medellín anunció nuevos horarios en sus Puntos de Atención al Cliente, que a partir del lunes 16 de marzo funcionarán de 9:30 a. m. a 6:30 p. m., buscando facilitar trámites como la renovación y actualización de tarjetas Cívica.

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La apertura más temprana permite que los usuarios realicen gestiones antes del mediodía

Tras recibir quejas y sugerencias de usuarios sobre la disponibilidad para realizar trámites presenciales, el Metro de Medellín realizará un ajuste en los horarios de atención de sus Puntos de Atención al Cliente (PAC).

Desde el lunes 16 de marzo todos los Puntos de Atención al Cliente —PAC— de la #RedMetro tienen nuevo horario de atención: de 9:30 a. m. a 6:30 p. m.”, anunció la empresa.

El Metro aclaró que esta modificación busca facilitar la realización de gestiones como renovación y actualización de tarjetas Cívica.

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De igual forma, se podrá realizar el bloqueo o desbloqueo de tarjetas y otras diligencias presenciales que los usuarios requieren regularmente.

La entidad enfatizó que los cambios se aplicarán a todas las sedes, incluyendo Niquía, Acevedo, Itagüí, San Javier y San Antonio, sin afectar la operación habitual del sistema de transporte masivo.

Esta decisión, que entrará en vigor el próximo lunes 16 de marzo, busca ampliar el acceso a servicios clave sin alterar la operación del sistema de transporte masivo en la ciudad.

Hasta ahora, los PAC, ubicados en estaciones estratégicas como Niquía, Acevedo, Itagüí, San Javier y San Antonio, funcionaban en jornada continua de 10:30 a.m. a 7:30 p.m. de lunes a viernes.

A partir de la próxima semana, el Metro informó que esos horarios serán modificados, reduciendo la franja de atención al final de la tarde, pero permitiendo mayor acceso a quienes requieren iniciar trámites antes del mediodía.

Expertos advierten que finalizar la atención a las 6:30 p.m. podría afectar a quienes trabajan hasta tarde.

El alcance de esta modificación no es menor si se considera el papel que juegan estos PAC dentro de la experiencia del usuario.

La decisión de anticipar el inicio de la atención puede traducirse en menos congestión en los primeros turnos y en mayor satisfacción para quienes hacen uso intensivo del transporte.

Sin embargo, también existen críticas implícitas en la ventana de atención elegida.

La conclusión de la jornada a las 6:30 p.m. puede dejar fuera a usuarios que terminan su jornada laboral más tarde, generando una nueva brecha entre horarios de servicio y rutinas laborales.

El cambio en los PAC se produce en paralelo a otros procesos internos del Metro que también impactan a los usuarios.

Esto incluye la prórroga del plazo para la renovación de tarjetas Cívica adquiridas entre 2007 y 2014, extendido ahora hasta el 30 de junio de 2026.

A corto plazo, estos ajustes pueden representar una mejor experiencia de atención para miles de viajeros.

A mediano y largo plazo, sin embargo, ponen sobre la mesa un debate más amplio sobre cómo el Metro, como institución pública y servicio esencial, articula sus procesos de atención al cliente con la realidad laboral de sus usuarios.

El reto, sostienen expertos, es construir un equilibrio entre eficiencia operativa, accesibilidad real y adaptabilidad a horarios diversos.