Comuna 8 en Medellín: el nuevo destino turístico que tiene ocho lugares imperdibles

La comuna 8 de Medellín, conocida como Villa Hermosa, es el nuevo gran destino turístico de Medellín. La Alcaldía detalló los siguientes 8 lugares imperdibles en este barrio antioqueño donde se promete naturaleza, memoria y transformación social a sus visitantes.

Nueva ruta turística en Medellín: Alcaldía ofrece recorrido cultural gratuito

1. Cerro Pan de Azúcar

Este es uno de los cerros más emblemáticos de Medellín y uno de los principales atractivos de la Comuna 8. En este lugar se puede observar gran parte del Valle de Aburrá y recorrer senderos ecológicos rodeados de naturaleza.

Allí, en donde destaca un punto alto de la ciudad en donde se tiene un panorama privilegiado de la capital antioqueña, por ende, se ha convertido en un símbolo de turismo comunitario y deporte de montaña.

2. Jardín Circunvalar - Cinturón Verde

Este corredor ambiental es uno de los proyectos urbanísticos más importantes desarrollados en Medellín. El espacio integra:

Senderos ecológicos

Miradores

Huertas comunitarias

Ecoparques

Zonas de contemplación.

Además de su valor ambiental, el Jardín Circunvalar se convirtió en símbolo de integración social y recuperación de espacios urbanos.

3. Metrocable Línea H y estación 13 de Noviembre

La Línea H del Metrocable transformó la movilidad en sectores históricamente aislados de la comuna. La Alcaldía celebró que este sistema conecta a miles de habitantes con el resto de Medellín.

Sin embargo, a nivel turístico, el recorrido en teleférico también ofrece algunas de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Permitiendo disfrutar de un panorama favorecido para los visitantes, quienes no en vano llegan a ‘la capital de la montaña’.

Metrocable en Medellín, una apuesta por un transporte más sostenible y accesible en las ciudad. Foto: Getty Images

4. Arte urbano y murales comunitarios

La Comuna 8 también se consolidó como un territorio caracterizado por el arte urbano y la expresión cultural. Diversos colectivos juveniles desarrollaron murales, grafitis y expresiones artísticas que cuentan historias relacionadas con:

Resiliencia

Memoria

Desplazamiento

Transformación social.

5. Ecoparque Golondrinas

Este ecoparque forma parte del sistema ambiental del Jardín Circunvalar. El destino, que es frecuentado por caminantes, deportistas y turistas interesados en ecoturismo urbano, ha ganado reconocimiento por sus:

Senderos ecológicos

Observación de aves

Miradores naturales

Espacios de educación ambiental.

6. Ecoparque Camposanto

El Ecoparque Camposanto tiene un gran valor histórico para la ciudad, ya que fue construido en memoria de las víctimas de la tragedia de Villatina ocurrida en 1987, uno de los deslizamientos más devastadores registrados en la ciudad.

Actualmente, funciona como lugar de memoria, reflexión y recuperación ambiental.

7. Ruta de Campeones y senderos ecológicos

La Alcaldía destacó que dentro de los recorridos comunitarios existen rutas deportivas y ecológicas para bicicleta y caminatas.

Entre ellas sobresale la llamada “Ruta de Campeones”, utilizada por deportistas y visitantes para recorrer sectores montañosos de la comuna mientras conocen la transformación del territorio.

8. Turismo gastronómico y cultura del Pacífico

Uno de los aspectos más llamativos de la Comuna 8 es la mezcla cultural construida por familias desplazadas desde distintas regiones del país. En sectores como Esfuerzos de Paz surgieron experiencias turísticas enfocadas en:

Gastronomía del Pacífico colombiano

Música tradicional

Emprendimientos comunitarios

Cocina ancestral.

Actualmente, varios tours permiten a los visitantes compartir con líderes sociales y conocer historias de transformación comunitaria.