Medellín vuelve a posicionarse como epicentro cultural con la Semana del Teatro 2026, una celebración que reúne más de 130 actividades en distintos escenarios y que busca acercar las artes escénicas a todos los públicos.

¿Dónde ver procesiones en Medellín? Horarios de los eventos más emblemáticos de Semana Santa

Más de 130 eventos gratuitos y de bajo costo marcan la Semana del Teatro en Medellín

La capital antioqueña vive, entre el 24 y el 28 de marzo, una nueva edición de la Semana del Teatro, un evento que reúne a artistas locales.

Estarán abiertas cerca de 30 salas para una programación diversa que incluye desde obras infantiles hasta espectáculos de circo, magia, pantomima y narración oral, como lo ha dicho la Alcaldía de Medellín.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura Ciudadana y el Consejo Distrital de Teatro, busca democratizar el acceso a las artes escénicas.

La mayoría de las funciones son gratuitas o funcionan bajo la modalidad de aporte voluntario.

En esta edición, el énfasis está puesto en el talento local.

La programación no solo ofrece espectáculos, sino también espacios de reflexión como conversatorios, lecturas dramáticas y encuentros que analizan el presente y futuro del teatro en la ciudad.

Semana del Teatro en Medellín 2026: programación con más de 130 actividades culturales, funciones y talleres

El acto inaugural, el XVIII Acto de Celebración, incluyó un reconocimiento a la trayectoria de la actriz y docente Adriana Upegui en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob.

La conmemoración alcanza su punto más alto el 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, con un evento especial en la Plazuela San Ignacio.

Allí se realiza una gran varieté artística con comparsas, espectáculos de clown, tango y presentaciones de colectivos teatrales, en una jornada abierta al público que busca integrar a la ciudadanía con el arte.

Además, la agenda incluye actividades destacadas como la “Oleada de Cuentos”, una narratón que reúne a exponentes de la narración oral y que refuerza el carácter participativo del evento, según lo ha informado la Alcaldía de Medellín.

Desde la administración distrital se ha insistido en el impacto cultural y social de esta iniciativa.

Según el secretario de Cultura Ciudadana, cada función representa una oportunidad para dinamizar las salas teatrales y fortalecer la identidad cultural de Medellín a través de la participación ciudadana.

La Semana del Teatro no solo celebra las artes escénicas, sino que también reafirma el papel de Medellín como una ciudad que apuesta por la cultura como motor de transformación social.

Medellín lo invita a vivir la Semana del Teatro 2026, del 24 al 28 de marzo, con más de 130 actividades culturales, funciones gratuitas y una programación que celebra el talento escénico de la ciudad.