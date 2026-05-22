Protestas en Bogotá|Llega el UNDMO a la Universidad Pedagógica: caos y nuevos enfrentamientos con encapuchados

Una nueva jornada de protestas enmarca las inmediaciones de la sede de Bogotá de la Universidad Pedagógica, ubicada en la localidad de Chapinero. Ya se reporta la llegada de la UNDMO, cierres viales y afectaciones a los usuarios de TransMilenio.

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Bogotá cerró otra jornada de protestas entre bloqueos, disturbios y críticas por vandalismo: “La ciudad ya no aguanta más”

Protesta contra TransMilenio terminó en vandalismo y encapuchados resguardados en La Pedagógica

La Alcaldía dispuso mesas de diálogo

La versión de la Secretaría de Seguridad apunta a que desde la entidad