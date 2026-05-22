Protestas en Bogotá|Llega el UNDMO a la Universidad Pedagógica: caos y nuevos enfrentamientos con encapuchados

Una nueva jornada de protestas enmarca las inmediaciones de la sede de Bogotá de la Universidad Pedagógica, ubicada en la localidad de Chapinero. Ya se reporta la llegada de la UNDMO, cierres viales y afectaciones a los usuarios de TransMilenio.
Desarrollo...
#BOGOTÁ. Se presenta cierre vial en la intersección de la Av. Calle 72 con carrera 11, en todos los sentidos viales, por enfrentamiento entre la UNDMO y encapuchados de la Universidad Pedagógica. Se recomienda tomar vías alternas, bastante congestión vehicular en la zona. pic.twitter.com/36XoIZJ0BL— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 22, 2026
La Alcaldía dispuso mesas de diálogo
La versión de la Secretaría de Seguridad apunta a que desde la entidad