La Alcaldía Local de Barrios Unidos, en articulación con la Policía Nacional, adelantó una nueva jornada de recuperación del espacio público en varios sectores de Bogotá. Durante el operativo fueron desmontados cuatro cambuches y se recuperaron 18 metros cuadrados de espacio público que, según las autoridades, estaban siendo ocupados de manera indebida.

Capturan en Bogotá a hombre señalado de abusar sexualmente de sus tres hijastras; este es el reporte de la Policía

La intervención se desarrolló en tres puntos priorizados por las entidades distritales: el puente de la avenida Chile con NQS (calle 72), la carrera 24 con calle 63C y la calle 72 con carrera 68. De acuerdo con la administración local, estos sectores habían sido identificados por presentar problemáticas relacionadas con la ocupación del espacio público, así como situaciones que afectaban la seguridad, la convivencia y la movilidad de los ciudadanos.

Además de las acciones de recuperación, durante el recorrido fueron abordadas seis personas habitantes de calle —cinco hombres y una mujer—, quienes recibieron orientación sobre la oferta institucional disponible. Entre las alternativas presentadas se encuentra el acceso a hogares de paso y otros servicios de atención social que ofrece el Distrito para esta población.

Como parte de la jornada también se realizaron labores de limpieza en los sectores intervenidos. En total, fueron recolectados seis metros cúbicos de residuos sólidos con el propósito de mejorar las condiciones de salubridad y facilitar el tránsito de peatones y vehículos.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos busca no solo recuperar espacios para el uso de la comunidad, sino también reducir factores asociados a la inseguridad y fortalecer la presencia institucional en zonas priorizadas de la ciudad.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el metro de Bogotá alcanzó el 80% de avance

Asimismo, destacaron que las intervenciones incluyen un componente social dirigido a personas en condición de vulnerabilidad, con el fin de acercarlas a los programas de atención que ofrece el Distrito y brindar alternativas distintas a la permanencia en calle.

La Alcaldía Local indicó que estas jornadas continuarán desarrollándose en otros puntos de la localidad como parte de la estrategia de recuperación del espacio público. Con ello, la administración busca mantener parques, puentes, andenes y demás zonas comunes en condiciones adecuadas para el tránsito, la recreación y el encuentro ciudadano.

Finalmente, las autoridades reiteraron que las intervenciones se seguirán realizando de manera articulada con diferentes entidades distritales y la Policía Nacional, con el objetivo de fortalecer la convivencia, mejorar el entorno urbano y garantizar que los espacios públicos puedan ser utilizados por toda la comunidad.