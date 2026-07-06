Estos son los municipios antioqueños que figuran entre los 10 mejor administrados de Colombia

Los resultados más recientes sobre la gestión de las administraciones municipales volvieron a poner el foco sobre el desempeño institucional de varias alcaldías del país. La medición, elaborada con base en indicadores de planeación, transparencia, control interno, talento humano y gestión para resultados, muestra cómo algunas entidades territoriales lograron destacarse por la implementación de políticas públicas y el cumplimiento de estándares administrativos.

Una de las mejores bandejas paisas de Antioquia está en este pueblo: no es Medellín ni Envigado

El balance también refleja que el buen desempeño institucional no se concentra únicamente en las grandes capitales. Municipios intermedios y pequeños, incluidos varios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lograron ubicarse entre los mejores del país, evidenciando avances en sus procesos de gestión pública.

Justamente, tres municipios de Antioquia lograron ubicarse entre los diez mejor administrados de Colombia, de acuerdo con la edición 2025 del Índice de Desempeño Institucional (IDI), elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Panorámica de Sabaneta, en Antioquia, segunda mejor ubicada en el ranking. Foto: Getty Images/iStockphoto

El listado nacional es encabezado por Funza (Cundinamarca), que obtuvo una calificación de 98,9 puntos sobre 100, manteniendo el primer lugar que ya había alcanzado en la medición anterior. En segundo lugar aparece Sabaneta (Antioquia) con 98,7 puntos, mientras que el tercer puesto fue para Fredonia (Antioquia) con 98,1 puntos. Completan los cinco primeros lugares Íquira (Huila) y La Gloria (Cesar), ambos con 97,9 puntos.

Dentro del grupo de los diez primeros también figura otro municipio antioqueño: Envigado, que alcanzó 97,6 puntos y ocupó el sexto lugar del ranking nacional. El resto del top 10 lo integran Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca), Valparaíso (Caquetá), Cartagena y Hobo (Huila).

Según explicó Función Pública, el Índice de Desempeño Institucional evalúa la capacidad de las entidades públicas para implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). La medición contempla aspectos como el direccionamiento estratégico, la gestión del talento humano, la planeación, el control interno, la transparencia, el gobierno digital, la gestión documental, el servicio al ciudadano y la orientación hacia resultados. Cada entidad recibe una calificación entre uno y cien puntos, siendo cien el puntaje máximo posible.

El análisis también muestra que Cundinamarca fue el departamento con mayor representación entre los cien municipios mejor calificados, al ubicar 19 alcaldías dentro del listado. Le siguieron Chocó, con 12 municipios; Huila y Cauca, con 10 cada uno; mientras que Antioquia y Boyacá registraron nueve municipios entre los cien primeros.

Medellín es la quinta ciudad ubicada en el ranking de capitales. Foto: Getty Images

A nivel de capitales, Bogotá encabezó la medición con 98,6 puntos, seguida por Cartagena (97,1), Bucaramanga (95,2), Cali (95,0) y Medellín (93,9).

El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, explicó que el IDI constituye una herramienta útil para medir capacidades básicas de las administraciones públicas, como la planeación, el talento humano, el control interno y la transparencia. Sin embargo, aclaró que el indicador no debe interpretarse como una medición integral del bienestar de la población, pues una administración con buenos resultados institucionales aún puede enfrentar desafíos en materia de seguridad, movilidad, salud o prestación de servicios públicos.