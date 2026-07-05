Defensoría del Pueblo muestra su preocupación por acciones violentas del ELN en ocho departamentos

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) conmemoró 62 años de fundación con acciones violentas que generaron intimidación en habitantes de ocho departamentos de Colombia y provocaron el rechazo de la Defensoría del Pueblo.

Los hechos violentos se presentaron en Risaralda, Nariño, Casanare, Guainía, Chocó, Valle del Cauca, Arauca y Cauca.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a los hechos de violencia, intimidación y afectación a la población civil en distintos territorios del país, atribuibles al ELN en el contexto de su aniversario número 62″, escribió en X la Defensoría.

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“Se reportaron hostigamientos armados, instalación de banderas y marcas alusivas a este grupo armado ilegal, ataques con explosivos y hechos que generaron temor e incertidumbre en comunidades de Risaralda, Nariño, Casanare, Guainía, Chocó, Valle del Cauca, Arauca y Cauca”, añadió.

Para la entidad, estas acciones constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que rige las normas para los grupos armados en conflicto, como es el ELN, el cual tiene aproximadamente 2.500 combatientes, según cifras de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), pues “generan zozobra y ponen en riesgo a la población civil”.

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Por eso, hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección que permitan garantizar una atención humanitaria inmediata a las comunidades afectadas y mantener presencia institucional integral en los territorios.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio un ultimátum a organizaciones armadas como el ELN para que se sometan a la justicia en un lapso de 30 días.

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“Disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento”, dijo De la Espriella durante la ceremonia de entrega de credenciales que lo reconocen como presidente electo.

El mandatario, que asumirá el poder el viernes 7 de agosto, dijo también que “no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”.

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