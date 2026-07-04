Alias Cuto, el sicario del ELN que murió en un operativo del Ejército en el departamento de Arauca

La Décima Octava Brigada del Ejército Nacional se enfrentó a criminales del Frente Domingo Lain Sáenz, del grupo armado organizado (GAO), ELN. El operativo se concentró en la vereda Las Bancas, jurisdicción del municipio de Arauquita, Arauca. El resultado dejó a un sicario del ELN muerto.

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Se trata de alias Cuto, encargado de realizar actividades de sicariato en la región y órdenes del Ejército de Liberación Nacional. De acuerdo con información de inteligencia militar, el sujeto neutralizado estaría adelantando acciones terroristas con el propósito de afectar la seguridad en el departamento.

“Durante la operación, las tropas incautaron un arma corta, cartuchos y proveedores para la misma, material que fue puesto a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial”, señaló el Ejército tras presentar los resultados del operativo.

Advirtió el Ejército que continúan fortaleciendo las operaciones militares de manera permanente, con el fin de prevenir acciones que pongan en riesgo a la población civil y preservar la estabilidad del departamento, evitando que actos de intimidación afecten la tranquilidad de las comunidades y la seguridad de la región.

Guerrilla del ELN Foto: Guillermo Torres / Semana

Noticia falsa

El Ejército Nacional aclara que la imagen que circula en redes sociales, sobre un presunto atentado contra un vehículo blindado del Ejército Nacional, no guarda relación con hechos ocurridos en la actualidad. El material audiovisual difundido corresponde al atentado terrorista perpetrado por el GAO ELN, el 9 de enero de 2025, en el municipio de Saravena, Arauca.

“El Ejército Nacional continuará fortaleciendo las operaciones militares de manera permanente, con el fin de prevenir acciones que pongan en riesgo a la población civil y preservar la estabilidad del departamento, evitando que actos de intimidación afecten la tranquilidad de las comunidades y la seguridad de la región”, señaló el Ejército.

Ejército que continúan fortaleciendo las operaciones militares Foto: Suministrada (API)

La institución aprovechó para insistir a la ciudadanía sobre informar oportunamente cualquier situación sospechosa que pueda alterar el orden público a través de la línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo.