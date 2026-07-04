Gobernación de Antioquia ofrece millonaria recompensa por alias Samantha, señalada integrante de las disidencias de Calarcá

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una millonaria recompensa por Camila Andrea Palacio Berrío, conocida con el alias de Samantha o La Enfermera, señalada de ser integrante de las disidencias de las Farc en el departamento al mando de alias Calarcá.

Golpe a los proveedores de armas para las disidencias de alias Calarcá en tres departamentos

“Antioqueños, esta mujer es alias Samantha o La Enfermera. En los últimos videos del frente 4 de las Farc de Calarcá, aparece como vocera de esa estructura criminal”, señaló Rendón a través de su cuenta en X, al mostrar un cartel de la policía Nacional y la Gobernación de Antioquia.

De acuerdo con el mandatario regional, el verdadero nombre de esta mujer es Camila Andrea Palacio Berrío, quien actualmente tiene 30 años de edad y es oriunda del municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia.

Rendón afirmó que ella es la pareja sentimental de otro subversivo conocido con el alias de Brayan Veneco, quinto cabecilla de este frente de las disidencias de las Farc que siembra el terror en el departamento.

“Alias Samantha es Auxiliar de Enfermería. Este conocimiento técnico la convirtió en una pieza clave y de plena confianza para el criminal de alias Jhon Fiera, el que ejecuta órdenes de Calarcá”, insistió Andrés Julián Rendón.

El mandatario regional señaló que en un reciente video que publicó este grupo criminal, el cual es responsable de masacres, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro y narcotráfico, amenaza con acciones ofensivas y menciona a los alcaldes de Segovia y Remedios, en Antioquia.

En esa pieza fílmica la vocera del grupo es precisamente alias Samantha, por quien la Gobernación de Antioquia está ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita su ubicación.