Rafael Santos Borré fue presentado por su nuevo equipo: es oficial y firma hasta 2029

Rafael Santos Borré está de regreso en River Plate. El delantero colombiano fue presentado oficialmente como nuevo fichaje para el equipo de Eduardo Coudet y disputará la Copa Sudamericana en el segundo semestre de 2026.

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“Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate. El delantero firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029″, informó el club argentino.

Borré aterriza en el Monumental a cambio de 2.5 millones de dólares, una importante cifra ecónomica que romperá el contrato que tenía firmado con el Inter de Porto Alegre de Brasil.

El ‘Comandante’, como lo apodan de cariño los hinchas de River, vuelve a la que fue su casa y espera recuperar la producción goleadora que le permitió ser indiscutible en la Selección Colombia.

Rafael Santos Borré era uno de los favoritos de Néstor Lorenzo, pero se quedó por fuera de la convocatoria para el Mundial 2026 y le dejó su puesto a Juan Camilo Hernández.

Los números de Rafael Santos Borré

En River lo recibieron con bombos y platillos, esperando que junto a Juanfer Quintero vuelva a ser ese delantero letal que fue una pieza clave para el título de la Copa Libertadores 2018.

Y es que el registro de Santos Borré con la banda cruzada fue impecable. En su primer ciclo disputó 149 partidos, marcó 55 goles y dio 18 asistencias.

El colombiano fue el máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo y eso le permitió dar el salto a Europa con la camiseta del Eintracht Frankfurt.

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No obstante, Borré duró muy poco tiempo en la Bundesliga y regresó a Sudamérica en 2024 para jugar con Inter de Porto Alegre. Aunque su paso no fue tan productivo como esperaban, también marcó goles y siguió vigente para el mercado de fichajes.

Con la camiseta del equipo colorado disputó 104 partidos, anotó en 28 oportunidades y dio 9 asistencias por todas las competencias.

Rafael Santos Borré, delantero de Internacional de Brasil Foto: Getty Images

Esta temporada venía repuntando en su nivel. En el primer semestre de 2026 anotó nueve goles y venía siendo figura hasta el parón por el Mundial 2026, al que sorpresivamente no fue convocado pese a su excelente relación con el cuerpo técnico.

Santos Borré no se rinde en su sueño de vestir la camiseta de la Selección Colombia y buscará llamar la atención de Lorenzo para los amistosos de septiembre. Entre los objetivos colectivos que tiene con River está el campeonato local y los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto millonario ha invertido en la nómina para pasar página de lo que sucedió contra Belgrano en la final de la liga argentina y volver a dominar el fútbol a nivel continental.