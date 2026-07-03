Arribo de Rafael Santos Borré a su nuevo club fue grabado: firmará hasta 2029 y ya habló

Haberse quedado fuera el Mundial 2026 para Rafael Santos Borré fue una noticia dolorosa. Su poca continuidad en Internacional de Brasil lo condenó, y ahora ha decido volver al club en el que ha tenido la mejor etapa de su carrera: River Plate.

Desde hace un par de días ya se venía informando de esta posibilidad, pero con la llegada del delantero a Buenos Aires ya todo está a punto de oficializarse. Según lo conocido, el atacante firmará un contrato por tres año (hasta 2029).

🚨 RAFAEL SANTOS BORRÉ llegó a la revisión médica.



✍🏻 Tras la misma, firmará su vínculo hasta diciembre 2028.



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Justo cuando descendió del bus que lo transportaba rumbo a los exámenes médicos de rutina, quien surgiera en la cantera del Deportivo Cali dio algunos minutos a los medios presentes.

Allí les dio a conocer la felicidad que le representaba ponerse de nuevo la camisera del cuadro millonario: “Es algo muy lindo. Es especial reencontrarme con grandes amigos”.

Bastante positivo por emprender la vuelta a la que ya fue su casa, agregó: “Con la ilusión gigante consiguiendo alegrías para un club tan grande”.

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Sobre el Borré que regresa después de cinco años, aseguró que es uno con “mucha más experiencia, personalidad, visión diferente del juego y espacios. Vengo mucho más completo”.

Para culminar, expuso lo importante que fue el actual entrenador de River Plate para la decisión del cambio de equipo: “El ‘Chacho’ Coudet es muy competitivo; eso fue muy importante para tomar la decisión”.

Después de Alemania y Brasil

El delantero colombiano llegó en 2021 al Eintracht Frankfurt, procedente de River Plate, y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo.

Su mayor logro fue la conquista de la UEFA Europa League 2021-22, torneo en el que marcó goles decisivos, incluido el empate en la final frente al Rangers y el penal definitivo que le dio el título al conjunto alemán. Durante su etapa en Frankfurt disputó 92 partidos y anotó 15 goles antes de salir del club.

El delantero colombiano se consagró campeón de Europa League con Eintracht Frankfurt. Foto: Getty Images

En la temporada 2023-24 fue cedido al Werder Bremen, también de la Bundesliga, donde buscó mayor continuidad. Allí aportó con goles y experiencia, mostrando nuevamente su capacidad para adaptarse al fútbol alemán.

Tras su experiencia en Alemania, Borré emprendió un nuevo desafío en Brasil al fichar por Internacional de Porto Alegre en 2024. En el club gaúcho asumió un papel protagónico en el ataque y se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo, aportando goles y liderazgo tanto en el Brasileirao como en las competiciones continentales.

Rafael Santos Borré, exdelantero de Internacional de Porto Alegre. Foto: Internacional de Porto Alegre

Después de no establecerse en ninguno de esos tres equipos, es que ha tomado la decisión de emprender su regreso a River Plate, donde pasó la etapa más estable de su carrera deportiva.

Con los argentinos Borré ostenta tener cuatro títulos locales y dos internacionales, siendo la Copa Libertadores de 2018 ganada en Madrid, España a Boca Juniors, el certamen más importante.

En cuanto a goles, su primer paso por los de la banda cruzada le dejó 55 tantos en 149 partidos, además, de 22 asistencias. En su momento se fue siendo muy querido y, ahora, espera tener el mismo apoyo para recobrar su confianza goleadora.