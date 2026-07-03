Murió Lily Cristo, madre del periodista Julio Sánchez Cristo: así se conoció la noticia

La familia Sánchez Cristo vuelve a enfrentar el duelo. Apenas dos años después de la muerte del empresario y pionero de la televisión colombiana Julio Sánchez Vanegas, falleció Lily Cristo, su esposa y madre del periodista Julio Sánchez Cristo, una noticia que fue dada a conocer por el propio director de 6AM W de Caracol Radio mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde despidió a su madre con palabras de profundo afecto.

La publicación ya ha despertado cientos de mensajes de solidaridad de colegas, periodistas, empresarios y oyentes que acompañan a la familia en este nuevo momento de luto. Aunque Lily Cristo siempre prefirió mantenerse alejada de la exposición pública, durante décadas fue una figura fundamental dentro de una de las familias que más ha influido en la historia reciente de los medios de comunicación colombianos.

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Su nombre está estrechamente ligado al de Julio Enrique Sánchez Vanegas, recordado como uno de los grandes pioneros de la radio y la televisión nacional. Ambos se conocieron en 1954, durante los primeros años de la televisión colombiana, cuando el entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla impulsó la llegada del nuevo medio al país. A partir de ese momento construyeron una familia que estaría vinculada durante generaciones al periodismo, la radio, la televisión y la producción audiovisual.

Fruto de ese matrimonio nacieron cuatro hijos: Julio, Jaime, Alberto y Gerardo Sánchez Cristo. Dos de ellos, Julio y Jaime, siguieron una destacada carrera en los medios de comunicación. Alberto y Gerardo, por su parte, también han participado en distintos proyectos empresariales y audiovisuales relacionados con el legado familiar.

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Julio Sánchez Vanegas Foto: Colprensa

Aunque nunca ocupó un papel protagónico frente a las cámaras o los micrófonos, Lily Cristo fue ampliamente reconocida dentro del círculo de la televisión colombiana como el soporte familiar de Julio Sánchez Vanegas durante las décadas de consolidación de Producciones JES, empresa responsable de programas emblemáticos como Concéntrese, Espectaculares JES, Panorama y varias de las telenovelas más recordadas de finales del siglo XX.

Su fallecimiento ocurre poco tiempo después de la partida de su esposo, ocurrida en enero de 2024. En aquella oportunidad también fue Julio Sánchez Cristo quien informó la noticia con un mensaje que conmovió al país: “Se fue mi héroe. Le debo todo y más…”. La muerte de Julio Sánchez Vanegas marcó el cierre de una de las trayectorias más importantes en la historia de la radio y la televisión colombianas, al haber sido uno de los primeros rostros de la televisión nacional y fundador de Producciones JES.

Ahora la familia enfrenta una nueva despedida con la partida de la mujer que acompañó silenciosamente esa historia durante más de medio siglo.

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Julio Sánchez Cristo es uno de los periodistas y locutores más reconocidos de Colombia. Desde hace más de dos décadas dirige y conduce uno de los programas matutinos de la radio, espacio desde el cual entrevista diariamente a los principales protagonistas de la actualidad nacional e internacional. A lo largo de su carrera también ha trabajado en prensa escrita, televisión y radio, y ha recibido algunos de los más importantes reconocimientos al periodismo colombiano e iberoamericano, entre ellos el Premio Rey de España.