Murió Dalita Navarro, la artista que convirtió la cerámica en un puente entre el arte y la historia política de Colombia

Durante años, el nombre de Dalita Navarro apareció inevitablemente ligado al de Belisario Betancur. La historia política del expresidente colombiano terminó proyectando una sombra sobre una mujer que llevaba décadas construyendo un camino propio en el mundo del arte.

Dalita Navarro llega a Lisboa con su cerámica cardial

Sin embargo, basta recorrer su obra para descubrir que su legado no nació en los pasillos del poder, sino frente al barro, en el silencio del taller y en una búsqueda constante por convertir la cerámica en una forma de interpretar el territorio, la memoria y la identidad latinoamericana.

Tras conocerse la muerte de la artista este jueves 18 de junio de 2026, SEMANA recuerda la carrera de una de las mujeres que construyó un puente entre las artes y la historia política colombiana.

La artista, de origen venezolano y posteriormente nacionalizada colombiana, falleció a los 81 años.

Dalita Navarro en Bogota el 07 de Marzo de 2014. La obra de la ceramista colombo venezolana trascendió su vínculo con el expresidente Belisario Betancur y reveló una trayectoria dedicada a la creación, la memoria y la preservación del patrimonio cultural. Foto: Gerardo Gomez

La información de la muerte de Dalita se conoció a través de redes sociales, de la mano de personajes del ámbito artístico colombiano.

Martha Ortiz, exdirectora del Mambo hasta abril de este año, fue una de las personalidades que lamentó la partida de Navarro.

“Dalita Navarro: la fuerza arrolladora de un alma libre, coherente e infinita. Artista, gestora cultural, mujer de mujeres. Mi amiga. Q.E.P.D.”, escribió en X.

La artista que desafió fronteras

Dalita Navarro desarrolló una trayectoria que desafió las fronteras entre la artesanía y el arte contemporáneo. Desde los primeros años de su carrera apostó por la cerámica como un lenguaje capaz de transmitir emociones, cuestionamientos y reflexiones sobre la relación del ser humano con la naturaleza.

Lejos de entender el barro como un simple material, lo convirtió en el centro de una investigación artística que acompañó buena parte de su vida.

Dalita Navarro en México

Su producción comenzó a consolidarse en Caracas a comienzos de los años ochenta. Allí dirigió la Galería Terracota, un espacio dedicado a la promoción de la cerámica artística, y posteriormente asumió la dirección del Museo Jacobo Borges, instituciones desde las cuales impulsó el reconocimiento de las artes y promovió el trabajo de numerosos creadores.

Paralelamente, participó en proyectos de investigación relacionados con el patrimonio cultural venezolano y fortaleció iniciativas de intercambio artístico entre Venezuela y Colombia.

Belisario Betancur y Dalita Navarro.

Ese interés permanente por la cultura fue, precisamente, uno de sus puntos de encuentro con Belisario Betancur. Tras concluir su paso por la Presidencia de la República, el exmandatario orientó buena parte de su vida pública hacia la literatura, la reflexión intelectual y la promoción de proyectos culturales.

La afinidad entre ambos surgió alrededor de esos intereses compartidos y desembocó en un matrimonio celebrado en el año 2000, dos años después del fallecimiento de Rosa Helena Álvarez, primera esposa del expresidente.

Navarro nunca abandonó su actividad artística. Mientras él continuaba escribiendo, participando en foros internacionales y promoviendo el diálogo cultural, ella siguió desarrollando una obra profundamente conectada con la tierra, los elementos naturales y las raíces ancestrales de América Latina.

Dalita Navarro el 21 de noviembre de 2005. Foto: Patricia Gonzalez - Jet-set. Edicion 091, pag. 36, enero 2006. Foto: Patricia Gonzalez

La naturaleza ocupó un lugar central en buena parte de sus series. Obras como Las heridas y el llanto de la tierra, Dualidad, Agua, en el principio o Viaje al corazón de la arcilla reflejaron una preocupación permanente por el deterioro ambiental, el equilibrio de los ecosistemas y la relación espiritual entre el ser humano y el paisaje.

Su relación entre arte y política alcanzó uno de sus momentos más significativos con la creación de la Fundación Taller de Oficios de Barichara. Impulsada junto a Belisario Betancur en 2006, la iniciativa nació con el propósito de preservar oficios tradicionales y transmitir conocimientos artesanales a nuevas generaciones.

Cerámica, talla en piedra, carpintería, joyería, tejidos y otros saberes patrimoniales encontraron allí un espacio de formación que, además de proteger técnicas ancestrales, fortaleció la vocación cultural de uno de los municipios más representativos del patrimonio colombiano.

Belisario Betancur y Dalita Navarro.

Tras la muerte del expresidente, ocurrida en diciembre de 2018, la artista mantuvo un perfil reservado. Su presencia pública disminuyó, aunque continuó vinculada a iniciativas relacionadas con el patrimonio cultural y la cerámica.

Lejos de los escenarios políticos, su nombre siguió asociado a una obra que nunca dependió de la notoriedad mediática para encontrar reconocimiento entre especialistas, coleccionistas y amantes del arte.

Hasta el momento, no se conocen detalles de las honras fúnebres de la artista.