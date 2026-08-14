Eventos e iniciativas para recaudar fondos para los damnificados del terremoto en Colombia

Concierto de solidaridad: Bogotá suena por Colombia

El piano del joven talento Daniel Díaz también sonará por los damnificados. Foto: cortesía

Este sábado 15 de agosto, a las 4:00 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se realizará el Concierto de solidaridad, una cita en la que la música será también una oportunidad para aportar a quienes hoy enfrentan las consecuencias del sismo.

El recaudo de la boletería será donado a las personas damnificadas y, además, el Auditorio Fabio Lozano funcionará como punto de acopio para recibir donaciones en especie durante la jornada.

Quienes quieran sumarse podrán llevar agua potable embotellada, cobijas, colchonetas y sábanas; alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, granos y leche en polvo; artículos de higiene personal como jabón, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales y biberones; y suministros de primeros auxilios como alcohol, guantes quirúrgicos o de látex, tapabocas y gasas estériles. Entradas en TuBoleta.

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Casa Kilele y VioletaAzul, unidos

Casa Kilele y sus artistas invitados, con el corazón y el recaudo puestos en el Chocó. Foto: cortesía

Entre Casa Kilele y la artista Violeta Azul (@elisa.arciniegas) se ha decidido hacer del concierto del sábado 15 un espacio de apoyo para el departamento del Chocó. Todos los ingresos de este concierto serán destinados a apoyar a las personas damnificadas en este territorio.

VIOLETAZUL ofrecerá una noche de música íntima, sensible y profundamente latinoamericana. Su nuevo trabajo, ‘Canciones tenues… canciones sutiles’, nace del encuentro con las palabras de grandes poetas latinoamericanas y se convierte en un viaje de melodías delicadas, armonías profundas y emociones compartidas.

Acompañada por Antonio Arnedo, Rocío Medina y Daniel Saboya, VIOLETAZUL invita a un concierto donde la poesía, la improvisación y la sensibilidad se encuentran. Si no está en Colombia o no puede asistir, puede comprar su boleta y este será su aporte. Casa Kilele y su equipo se encargarán personalmente de enviar las donaciones al Chocó. 15 de agosto · Casa Kilele / 8:00 p. m. / Entradas en: casakilele.com

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Si nos organizamos, cabemos todos

Juanpis y amigos, el 29 de agosto en el Movistar Arena. Foto: cortesía

Feid, Carlos Vives, Kapo, Manuel Turizo, Mike Bahía, Nidia Góngora, Chocquibtown, Piso 21, Santiago Cruz, Monsieur Periné, Manuel Medrano y Luis Alfonso son algunos de los artistas confirmados para una jornada solidaria que se realizará el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá. Además, la organización anticipó que habrá otros invitados que se unirán a la convocatoria.

La cita será una edición especial de The Juanpis Live Show: Si nos organizamos, cabemos todos, liderada por Riaño Producciones y BeatHub Entertainment. El protagonismo estará puesto en la causa social y en la unión de artistas, empresas y ciudadanos para apoyar a las familias damnificadas. Entradas en TuBoleta.

Feid, Carlos Vives, Santiago Cruz, Monsieur Periné y más artistas se unen por el Chocó tras terremoto: así será el evento solidario

Colombia, Medellín te quiere

Este concierto reunirá este sábado 15 de agosto en La Macarena de Medellín a reconocidos nombres de la música nacional con el propósito de apoyar a las familias afectadas por el reciente sismo. Foto: cortesía .AP.I.

Este sábado 15 de agosto en La Macarena de Medellín, este concierto reunirá a reconocidos nombres de la música nacional con el propósito de apoyar a las familias afectadas por el reciente sismo que impactó diferentes regiones del país.

Compartirán escenario artistas como Luis Alfonso, Andy Rivera, Pipe Bueno, Hamilton y Juliana, entre otros invitados que se han unido a esta iniciativa para llevar música, entretenimiento y, especialmente, un mensaje de acompañamiento a quienes hoy atraviesan las consecuencias de esta emergencia. Entradas en Presentes.co.

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Bum Bum Festival en Bogotá

Será un espacio de encuentro, memoria y solidaridad en el que se sumarán donaciones que la Fundación Bancolombia canalizará hacia las regiones más afectadas por el terremoto. Foto: Cortesía API

El del 23 de agosto será un espacio de experiencias de música, arte, entretenimiento y gastronomía para todas las edades, y, ante todo, de unión, solidaridad y acción a través de la cultura. A la programación gratuita para las familias y con experiencias que incluyen música, arte, entretenimiento y gastronomía, se sumará la movilización de donaciones para las personas y familias afectadas por el terremoto.

El show central tendrá un homenaje a Totó la Momposina que contará con la participación de artistas de diferentes regiones del país. Además, el festival también tendrá en su escenario a Walter Silva, Nicolás y los Fumadores, Frente Cumbiero, la Banda Filarmónica Juvenil de la Filarmónica de Bogotá, Cantos de Río (agrupación ganadora de las Bum Bum Sessions) y el concierto para niños y niñas Un bosque EnCantado de Colectivo Animal.

Evento de entrada libre hasta completar aforo. Para asistir debe registrarse en esta página.