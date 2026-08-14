Bogotá desata el XXI Festival de Teatro y Circo con una nutrida programación de entrada libre

Hasta el 23 de agosto de 2026, la capital recibe y ofrece s su gente y a sus visitantes la vigésima primera edición del Festival de Teatro y Circo de Bogotá, una celebración de las artes escénicas que ofrecerá más de 70 funciones con entrada libre en diferentes escenarios de la ciudad.

El festival contará con la participación de cerca de 300 artistas y 45 agrupaciones. Foto: Idartes / Fernando Barrera

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Las funciones llegarán a 36 espacios escénicos de distintas localidades, entre ellos el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro El Parque, el Teatro El Ensueño, el Teatro al Aire Libre La Media Torta y salas concertadas del circuito teatral de la ciudad. Foto: Idartes / Fernando Barrera

Bajo el lema “Hecho a tu medida”, esta edición invita a la ciudadanía a conocer una programación diversa que reúne propuestas de teatro, circo y narración oral para públicos de todas las edades.

El festival contará con la participación de cerca de 300 artistas y 45 agrupaciones. La programación incluye una obra inaugural, una puesta en escena realizada por una agrupación invitada de Medellín, nueve montajes universitarios, seis funciones de narración oral, ocho presentaciones del programa Arte a la KY en espacio público y 34 obras de Bogoteatro, una franja que reconoce el trabajo de las agrupaciones y salas concertadas de la ciudad.

Las funciones llegarán a 36 espacios escénicos distribuidos en distintas localidades de Bogotá, entre ellos el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro El Parque, el Teatro El Ensueño, el Teatro al Aire Libre La Media Torta y salas concertadas que hacen parte del circuito teatral de la ciudad.

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La inauguración tiene lugar hoy, viernes 14 de agosto, a las 7 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con la obra Lobo, de la compañía Los Animistas. La programación también incluirá actividades especiales como la celebración de los 90 años del Teatro El Parque, una jornada artística en el Teatro al Aire Libre La Media Torta y el Bazar Teatral y Circense, que reunirá iniciativas de emprendimiento cultural en el Parque Nacional.

El festival contará con la participación de cerca de 300 artistas y 45 agrupaciones. Foto: Idartes / A.P.I.

El XXI Festival de Teatro y Circo de Bogotá es organizado por la Asociación Nacional de Salas Concertadas y la Gerencia de Arte Dramático del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, con el apoyo de universidades, escenarios y organizaciones culturales que fortalecen la circulación de las artes escénicas en la ciudad.

*Consulte la programación completa en este enlace.