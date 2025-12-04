Cuando Belisario Betancur rechazó la organización del Mundial Colombia 1986 y terminó en México 86: “Tenemos otras cosas que hacer”

El 26 de octubre de 1982, el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, se dirigió al país. “El Mundial de fútbol de 1986 no se hará en Colombia, previa consulta democrática, como ya lo he hecho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales”, dijo.

“En este caso, no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia al servicio de la multinacional del mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y de sus socios”, agregó Betancur en ese momento, siendo la única nación ya designada sede que daba marcha atrás.

“Y García Márquez nos compensa totalmente lo que perdamos de vitrina con el Mundial de fútbol”, puntualizó en aquel momento el mandatario colombiano, que falleció el 7 de diciembre de 2018 tras 95 años de vida.

Colombia había sido designada como sede del Mundial 1986 el 9 de junio de 1974. Esto luego de que fuera el único candidato a organizarlo y que la FIFA le diera el sí tras su reunión en Fráncfort, entonces dentro de Alemania Occidental. Betancur, ocho años después, en lugar de alistar todo para la cita mundialista, lo rechazó de plano.

Tras esta alocución, la FIFA se reunió en el año 1983 en Estocolmo (Suecia) y le dio la sede a México, país que, con orgullo, puede decir que organizó el Mundial México 1970, México 1986 y ahora el Mundial United 2026, con sede compartida con Estados Unidos y Canadá.

Es por ello que muchas personas aguardan por ver algún partido en el Estadio Azteca, ubicado en ciudad de México, en 2026. Es un recinto histórico que ya ha tenido la oportunidad de acoger dos mundiales.

Así fue México 86

Tras la renuncia de Colombia, México obtuvo la sede de un Mundial al que Brasil y Francia llegaban como los grandes favoritos. Sin embargo, en la primera fase también emergieron Dinamarca y la Unión Soviética como posibles candidatos, mientras que Argentina, sin demasiadas ínfulas, consolidaba su esquema de juego.

En la primera fase se jugaron partidos de gran nivel como Dinamarca-Escocia, Francia-Unión Soviética y Bélgica-Paraguay. En octavos de final, Brasil aplastó 4 a 0 a Polonia, Inglaterra venció a Paraguay 3 a 0, México derrotó 2 a 1 a Bulgaria, Alemania Federal venció a Marruecos con un gol agónico de Matthaus, mientras que Argentina venció 1 a 0 a Uruguay.

Francia le ganó 2 a 0 a Italia, España goleó 5 a 1 a los archifavoritos daneses y, en un juego espectacular, Bélgica venció 4 a 3 a la Unión Soviética en 120 minutos. En cuartos de final, Argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra gracias a un gol con la mano de Maradona y otro señor golazo cuando el 10 argentino se sacó a todos. Fue el único equipo que ganó en 90 minutos.

Los otros tres clasificados (Bélgica ante España, Francia ante Brasil y Alemania Federal ante México) lo hicieron tras 120 minutos de juego y la definición por penales. En semifinales Argentina batió 2 a 0 a Bélgica y Alemania Federal venció a una desconcertada Francia 2 a 0, que salió tercera al ganarle 4 a 2 a Bélgica.

La final, que comenzaba a ponerse aburrida cuando Argentina ganaba 2 a 0, adquirió un gran dramatismo cuando Alemania Federal empató. Pero un gol de Burruchaga les permitió a los argentinos alzar la Copa. Maradona se consagró como el nuevo rey del fútbol.

La suerte del campeón

Para coronarse campeón, Argentina no tuvo que enfrentar a ninguno de los mejores equipos del torneo. Francia eliminó al superfavorito Brasil, y Alemania Federal, que avanzaba a los trancazos, de pronto se inspiró ante Francia. España eliminó a Dinamarca. Bélgica, que había sacado a la Urss, a su vez, se encargó de España y enfrentó a Argentina con el cansancio acumulado de dos partidos de 120 minutos.

Maradona besando la segunda Copa del Mundo en la historia de la Selección Argentina (México 1986). | Foto: AFP

Diego Maradona en el inolvidable juego entre Argentina en Inglaterra en el Mundial de México 86. | Foto: AFP - El País

El partidazo - Francia 1–Brasil 1

Brasil y Francia, los grandes favoritos del torneo, lo demostraron en el dramático partido que jugaron en cuartos de final. Brasil se fue en ventaja con un gol de Careca. Cuando terminaba el primer tiempo, Michel Platini aprovechó una desatención de la zaga brasileña. En el segundo tiempo Zico desperdició un penal y, luego de los 120 minutos, llegó la definición con lanzamientos desde el punto penal, en la que Zico sí convirtió pero fallaron Sócrates y Platini. Francia pasó a semifinales al ganar la serie 4 a 3.