Con el paso de las horas, el auge del Mundial 2026 se hace más fuerte. Este viernes, 5 de diciembre, en Washington D. C., el mundo entero conocerá cómo van a quedar las 42 clasificadas, hasta ahora, para la fase de grupos.

En el sorteo también estarán los cupos de las seis naciones que llegarán desde el repechaje, pero solo hasta marzo se sabrá quiénes serán, luego de las llaves a jugarse en el marco de las llaves intercontinentales y europeas.

Si bien ese sorteo será algo que mueva masas, también hay otras cuestiones relacionadas con la Copa Mundo que lo harán. Una de esas es el álbum Panini, el cual suele salir meses antes para que la gente lo adquiera y llene antes de la cita orbital.

Así luce la portada del álbum Panini para el Mundial 2026. | Foto: FIFA

En el transcurso de esta semana, la marca encargada de su difusión hizo un primer lanzamiento. En este mostró la portada, a la par de entregar algunos detalles para los aficionados que estén interesados en obtenerlo.

Al momento de revisar la cuestión de costos, para Colombia hay que tener en cuenta que el promedio de gasto será más alto que en la edición anterior, Qatar 2022.

Esta vez, al ser un total de 48 naciones, 16 más que las veces pasadas, es apenas normal que la inversión para completar las páginas sea más alta. De igual forma, como tal, el libro costará un poco más que los años pasados.

Según lo que se ha podido saber, las cifras que están previstas a verse son las siguientes:

Álbum: 11.300 pesos.

Sobre 4.700 pesos (7 figuritas cada uno).

Promedio para completar la totalidad del álbum: $ 600.000 y $ 700.000 pesos.

Otro dato a tener en cuenta es que esta vez serán un total de 980 espacios a completar, lo que haría que se aumente en un 45–50 %, aproximadamente, con respecto a las ediciones con 32 selecciones.

Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection! pic.twitter.com/lXIpUT5N9M — Panini America (@PaniniAmerica) December 3, 2025

Más detalles al respecto de la enciclopedia, que tendrá muchos de los amantes al fútbol, van a ir siendo revelados con el paso de los meses. Este viernes, el sorteo marca una gran importancia para las naciones, entre las que está Colombia, que vuelve tras ocho años de ausencia.

Una vez se conozca la lista de los 48 participantes, Panini confirmará la fecha exacta para su salida oficial a la venta.

Panini y la repercusión del álbum por años.

“Nuestro álbum de cromos de la Copa Mundial de la Fifa ha cautivado a personas de todo el mundo durante generaciones, y nos enorgullece presentar esta emblemática portada del álbum Canadá-Estados Unidos para la edición de 2026”, declaró Mark Warsop, director ejecutivo de Panini América.