Curioso mensaje de Julio Sánchez Cristo que aviva el fichaje de James en Millonarios: Dos palabras y locura azul

La expectativa no se va de Millonarios por el posible fichaje de James Rodríguez. En medio de un mar de presión y positivismo por directivos e hinchada, voces como la de Julio Sánchez Cristo hacen eco a que sí hay una situación clara y que habría buenas noticias en próximos días.

Esa declaración de Sánchez Cristo cae en momentos en que también hay voces que reconocen que las partes no han hablado y tampoco hay ofertas desde Millonarios por James Rodríguez. Choque de versiones y un nuevo mensaje del reconocido periodista. Antes de finalizar su habitual programa en Caracol Radio, dejó unas palabras que inquietan el mundo azul.

En la edición del 27 de enero, antes de la despedida, Sánchez Cristo volvió a referirse al fichaje de James Rodríguez en Millonarios y dejó pocas palabras que son suficientes para despertar otra vez la ilusión azul. En días pasados, el mismo comunicador comentó que ya había oferta por el futbolista y que el único club del FPC que puede pagarle al 10 de la Selección Colombia es el del ‘Last Dance’.

“Me permito informarle que lo de James y Millonarios sigue vivo. Noticia de última hora”, dijo Julio Sánchez en la edición de este 27 de enero en Caracol Radio.

¿James Rodríguez en Millonarios?

Antes, Julio Sánchez había dicho: “Le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas. Está haciendo un esfuerzo Millonarios para compensar el tema patrimonial, al igual que con Falcao. La cifra que pidió también la redondeó Millonarios, y ahora James decide”.

A segunda hora del mismo día (26 de enero), en el programa de Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis en La FM, se desmintieron versiones y fueron claros al decir que James Rodríguez no tiene intención de jugar en Colombia y el experimentado volante está mirando otras ofertas en el exterior.

Eduardo Luis agregó ante lo dicho por Sánchez Cristo de “propuesta que llena todas las expectativas”, que “no es verdad”. “No ha llegado ninguna propuesta, uno. Dos, no tiene que ver con algún club, simplemente en su plan de vida no está jugar en Colombia”.

De esta manera, sigue el choque de versiones sobre el posible fichaje de James en Millonarios. Se cree que al jugador no le interesa jugar en Colombia y espera acelerar su firma en el exterior a meses del Mundial 2026. Por otra parte, las instituciones cercanas al club azul avivan la expectativa de tenerlo en dupla con Falcao García.