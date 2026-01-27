Deportes

Curioso mensaje de Julio Sánchez Cristo que aviva el fichaje de James en Millonarios: Dos palabras y locura azul

Nuevamente, Julio Sánchez Cristo vuelve a ilusionar a la hinchada de Millonarios con un mensaje sobre James Rodríguez.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

27 de enero de 2026, 10:51 p. m.
James Rodríguez y Julio Sánchez Cristo.
James Rodríguez y Julio Sánchez Cristo. Foto: Getty Images / Caracol Radio

La expectativa no se va de Millonarios por el posible fichaje de James Rodríguez. En medio de un mar de presión y positivismo por directivos e hinchada, voces como la de Julio Sánchez Cristo hacen eco a que sí hay una situación clara y que habría buenas noticias en próximos días.

Esa declaración de Sánchez Cristo cae en momentos en que también hay voces que reconocen que las partes no han hablado y tampoco hay ofertas desde Millonarios por James Rodríguez. Choque de versiones y un nuevo mensaje del reconocido periodista. Antes de finalizar su habitual programa en Caracol Radio, dejó unas palabras que inquietan el mundo azul.

En la edición del 27 de enero, antes de la despedida, Sánchez Cristo volvió a referirse al fichaje de James Rodríguez en Millonarios y dejó pocas palabras que son suficientes para despertar otra vez la ilusión azul. En días pasados, el mismo comunicador comentó que ya había oferta por el futbolista y que el único club del FPC que puede pagarle al 10 de la Selección Colombia es el del ‘Last Dance’.

James Rodríguez ya conoce las intenciones de Millonarios para contratarlo.
James Rodríguez ya conoce las intenciones de Millonarios para contratarlo. Foto: Getty Images

“Me permito informarle que lo de James y Millonarios sigue vivo. Noticia de última hora”, dijo Julio Sánchez en la edición de este 27 de enero en Caracol Radio.

Deportes

Vandalismo en el FPC: se reporta un hincha del Bucaramanga muerto tras el clásico contra Cúcuta Deportivo

Deportes

Jugador de la NBA se salta la norma de su equipo y reacciona a la crisis de ICE en Minnesota

Deportes

Final del Mundial vs. Super Bowl: las abismales diferencias de precios en las boletas

Deportes

Nacional rompe el mercado y hace contrapeso a Falcao en Millonarios: El sueño del hincha es una realidad

Deportes

Se presentan disturbios durante el clásico Cúcuta vs. Bucaramanga en el General Santander: un policía herido

Deportes

Mientras Falcao vuelve a convocatoria de Millonarios, este es el reporte médico que preocupa a la hinchada

Deportes

Champions League, miércoles 28 de enero: canal y hora para ver todos los partidos de la última fecha

Deportes

El aviso de Julio Sánchez Cristo sobre el posible fichaje de James Rodríguez en Millonarios: Ilusión en los hinchas

Política

Vicky Dávila, en 10 frases en su primera entrevista como candidata: “Los ciudadanos se cansaron de esos eruditos que nos tienen jodidos”

Nación

Julio Sánchez Cristo despide con conmovedor mensaje a su papá, Julio Sánchez Vanegas: “Se fue mi héroe. Le debo todo y más... hasta siempre”

¿James Rodríguez en Millonarios?

Antes, Julio Sánchez había dicho: “Le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas. Está haciendo un esfuerzo Millonarios para compensar el tema patrimonial, al igual que con Falcao. La cifra que pidió también la redondeó Millonarios, y ahora James decide”.

A segunda hora del mismo día (26 de enero), en el programa de Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis en La FM, se desmintieron versiones y fueron claros al decir que James Rodríguez no tiene intención de jugar en Colombia y el experimentado volante está mirando otras ofertas en el exterior.

Eduardo Luis agregó ante lo dicho por Sánchez Cristo de “propuesta que llena todas las expectativas”, que “no es verdad”. “No ha llegado ninguna propuesta, uno. Dos, no tiene que ver con algún club, simplemente en su plan de vida no está jugar en Colombia”.

De esta manera, sigue el choque de versiones sobre el posible fichaje de James en Millonarios. Se cree que al jugador no le interesa jugar en Colombia y espera acelerar su firma en el exterior a meses del Mundial 2026. Por otra parte, las instituciones cercanas al club azul avivan la expectativa de tenerlo en dupla con Falcao García.

Más de Deportes

Hinchas del Cúcuta y Bucaramanga.

Vandalismo en el FPC: se reporta un hincha del Bucaramanga muerto tras el clásico contra Cúcuta Deportivo

Wembanyama, jugador de los Spurs

Jugador de la NBA se salta la norma de su equipo y reacciona a la crisis de ICE en Minnesota

Mundial Vs. Super Bowl

Final del Mundial vs. Super Bowl: las abismales diferencias de precios en las boletas

Cristian Arango con Los Ángeles FC de la MLS.

Nacional rompe el mercado y hace contrapeso a Falcao en Millonarios: El sueño del hincha es una realidad

Cúcuta vs. Bucaramanga.

Se presentan disturbios durante el clásico Cúcuta vs. Bucaramanga en el General Santander: un policía herido

James Rodríguez y Julio Sánchez Cristo.

Curioso mensaje de Julio Sánchez Cristo que aviva el fichaje de James en Millonarios: Dos palabras y locura azul

Mackalister Silva y Mateo García, jugadores de Millonarios FC

Mientras Falcao vuelve a convocatoria de Millonarios, este es el reporte médico que preocupa a la hinchada

Los 18 partidos de la Champions League se jugarán en simultánea a las 3:00 de la tarde

Champions League, miércoles 28 de enero: canal y hora para ver todos los partidos de la última fecha

SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC - OCTOBER 22: Goalkeeper Luisa Agudelo of Colombia looks on during the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic match between Colombia and Spain at Felix Sanchez Stadium on October 22, 2024 in Santo Domingo, Dominican Republic. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Luisa Agudelo fue presentada por su nuevo equipo: no va más con el Deportivo Cali

James Rodríguez llegó justo antes de que Ángel Di María se fuera al Manchester United.

Ángel Di María destapó la verdad sobre su salida del Real Madrid: involucró a James Rodríguez

Noticias Destacadas