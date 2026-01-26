Revelan respuesta de James Rodríguez y su entorno sobre llegada a Millonarios: Eduardo Luis dio detalles

Este lunes, 26 de enero de 2026, hay alboroto y expectativa en el Fútbol Profesional Colombiano. En horas de la mañana empezó a circular que Millonarios le habría hecho una propuesta a James Rodríguez para que llegue al albiazul, y si se da, sería uno de los refuerzos más importantes en toda la historia.

“James decide. Le pusieron sobre la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas. Es decir, Millonarios está haciendo un esfuerzo millonario para compensar el tema patrimonial que tiene, igual que Falcao. Y la cifra que pidió, Millonarios también ya la redondeó. Ya es decisión de él”, afirmó Julio Sánchez Cristo, este lunes, en 6 AM/W de Caracol Radio.

💣¡JAMES RODRÍGUEZ DECIDE!



👀🔥Informó Julio Sánchez Cristo en @CaracolRadio que Millonarios YA le hizo una propuesta que llena todas las expectativas





“Ya James Rodríguez me respondió, y hablé con todo el círculo: no” - Eduardo Luis López

Este mismo lunes, el reconocido periodista Eduardo Luis López, bastante cercano a la actualidad de James Rodríguez, contó que, con base en lo que dijo Julio Sánchez, realizó la tarea de averiguar con sus fuentes sobre una posible llegada de James Rodríguez a Millonarios. De hecho, mencionó que habló con el propio capitán de la Selección Colombia.

“Tomé esa información (de Julio Sánchez) y se la envié a todo mi círculo, James. Es más, se lo envié a James, y ya James me respondió... Pues, para que seamos claros. Y ya hablé con todo el círculo y, no”, arrancó afirmando Eduardo Luis en el programa Saque Largo de Win Sports.

“Muchachos, hice mi trabajo. Si mañana o pasado mañana cambian las cosas, pues qué se va a hacer. Pero a hoy (lunes 26 de enero) a las 11:41 a.m. que fue mi último chat con mis fuentes, me dijeron: no hay nada. Y no porque sea Millos, es que simplemente no está en el plan”, sentenció Eduardo.

⚽🔥"Tomé esa información, (de la propuesta de Millonarios a James) se la envíe a todas mis fuentes, es más se la envíe a James y ya me respondió. Hable con todo el circulo y no. A hoy no hay nada y no porque sea Millos, es que simplemente no está en el plan" @EduardoLuisFut…

James Rodríguez: patrocinadores, el no deseo de volver aún a Colombia y más

En el mismo programa referenciado, tanto Eduardo Luis como sus compañeros panelistas empezaron a hablar sobre lo que implicaría la llegada de James Rodríguez a Millonarios: va más allá de una simple contratación.

Aclaran que, en el medio, existen múltiples factores que hacen del tema algo más denso de lo que se cree. Partiendo del deseo del jugador, que según cuentan es seguir jugando en el extranjero, hasta situaciones de patrocinios del jugador y del club que lo quiere fichar.

De momento, el futuro inmediato de James Rodríguez no estaría en Millonarios. Foto: Getty Images

Todo parece indicar que el destino de James Rodríguez, de momento, no sería Millonarios ni el FPC. Puede que el panorama cambie con el pasar de las horas; pero, mientras tanto, el capitán de la Selección Colombia entiende que es prioritario encontrar equipo de cara al Mundial 2026.