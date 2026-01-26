Deportes

Revelan respuesta de James Rodríguez y su entorno sobre llegada a Millonarios: Eduardo Luis dio detalles

El periodista Eduardo Luis López contó que el 10 de la Selección Colombia, y su círculo cercano, dieron respuesta sobre la llegada a Millonarios.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
26 de enero de 2026, 10:55 p. m.
Eduardo Luis contó la respuesta que le dieron sobre la llegada de James Rodríguez a Millonarios.
Eduardo Luis contó la respuesta que le dieron sobre la llegada de James Rodríguez a Millonarios. Foto: Izq: Getty Images / Der: X - @WinSportsTV

Este lunes, 26 de enero de 2026, hay alboroto y expectativa en el Fútbol Profesional Colombiano. En horas de la mañana empezó a circular que Millonarios le habría hecho una propuesta a James Rodríguez para que llegue al albiazul, y si se da, sería uno de los refuerzos más importantes en toda la historia.

“James decide. Le pusieron sobre la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas. Es decir, Millonarios está haciendo un esfuerzo millonario para compensar el tema patrimonial que tiene, igual que Falcao. Y la cifra que pidió, Millonarios también ya la redondeó. Ya es decisión de él”, afirmó Julio Sánchez Cristo, este lunes, en 6 AM/W de Caracol Radio.

“Ya James Rodríguez me respondió, y hablé con todo el círculo: no” - Eduardo Luis López

Este mismo lunes, el reconocido periodista Eduardo Luis López, bastante cercano a la actualidad de James Rodríguez, contó que, con base en lo que dijo Julio Sánchez, realizó la tarea de averiguar con sus fuentes sobre una posible llegada de James Rodríguez a Millonarios. De hecho, mencionó que habló con el propio capitán de la Selección Colombia.

“Tomé esa información (de Julio Sánchez) y se la envié a todo mi círculo, James. Es más, se lo envié a James, y ya James me respondió... Pues, para que seamos claros. Y ya hablé con todo el círculo y, no”, arrancó afirmando Eduardo Luis en el programa Saque Largo de Win Sports.

Deportes

Contundente respuesta de la Dimayor sobre Radamel Falcao y el partido en el que reaparecerá en Millonarios

Deportes

Sale a la luz qué pasó en el camerino de Junior con Falcao, Teo Gutiérrez y Luis Muriel

Deportes

Las versiones encontradas en el fichaje de James Rodríguez en Millonarios: De la ‘estrategia mediática’ al “no hay oferta”

Deportes

No será en Barranquilla: FCF dio fecha, ciudad y rival del juego de despedida de Colombia para el Mundial 2026

Deportes

Lamine Yamal no alcanza a Luis Díaz en nuevo ranking: Bayern Múnich opaca a la estrella del Barcelona

Deportes

Gol ‘irreal’ de Luis Díaz en Bayern Múnich: video de la euforia total en el entrenamiento

Deportes

Presidente de Atlético Nacional confirma el último fichaje para 2026: “Muy contentos”

Deportes

James Rodríguez se decidió: a un equipo le respondió y dejó saber sus exigencias para ir

Deportes

DT de Portugal se regó a hablar de Colombia para el Mundial 2026: lanzó veredicto de James Rodríguez

Deportes

Revelan qué incluye la primera oferta de Millonarios a James Rodríguez: salieron los detalles

“Muchachos, hice mi trabajo. Si mañana o pasado mañana cambian las cosas, pues qué se va a hacer. Pero a hoy (lunes 26 de enero) a las 11:41 a.m. que fue mi último chat con mis fuentes, me dijeron: no hay nada. Y no porque sea Millos, es que simplemente no está en el plan”, sentenció Eduardo.

James Rodríguez: patrocinadores, el no deseo de volver aún a Colombia y más

En el mismo programa referenciado, tanto Eduardo Luis como sus compañeros panelistas empezaron a hablar sobre lo que implicaría la llegada de James Rodríguez a Millonarios: va más allá de una simple contratación.

Aclaran que, en el medio, existen múltiples factores que hacen del tema algo más denso de lo que se cree. Partiendo del deseo del jugador, que según cuentan es seguir jugando en el extranjero, hasta situaciones de patrocinios del jugador y del club que lo quiere fichar.

James Rodríguez ya conoce las intenciones de Millonarios para contratarlo.
De momento, el futuro inmediato de James Rodríguez no estaría en Millonarios. Foto: Getty Images

Todo parece indicar que el destino de James Rodríguez, de momento, no sería Millonarios ni el FPC. Puede que el panorama cambie con el pasar de las horas; pero, mientras tanto, el capitán de la Selección Colombia entiende que es prioritario encontrar equipo de cara al Mundial 2026.

Más de Deportes

BOGOTA, COLOMBIA - FEBRUARY 8: Radamel Falcao of Millonarios greets the fans during a Liga Colombiana match between Millonarios and La Equidad at Estadio El Campin on February 8, 2025 in Bogota, Colombia. (Photo by Santiago Arenas/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Contundente respuesta de la Dimayor sobre Radamel Falcao y el partido en el que reaparecerá en Millonarios

Luis Fernando Muriel habló de la visita de Falcao García al camerino de Junior

Sale a la luz qué pasó en el camerino de Junior con Falcao, Teo Gutiérrez y Luis Muriel

Eduardo Luis contó la respuesta que le dieron sobre la llegada de James Rodríguez a Millonarios.

Revelan respuesta de James Rodríguez y su entorno sobre llegada a Millonarios: Eduardo Luis dio detalles

¿James Rodríguez a Millonarios? Versiones encontradas dan detalles al respecto.

Las versiones encontradas en el fichaje de James Rodríguez en Millonarios: De la ‘estrategia mediática’ al “no hay oferta”

Selección Colombia se despedirá con un partido amistoso en el país para el Mundial 2026

No será en Barranquilla: FCF dio fecha, ciudad y rival del juego de despedida de Colombia para el Mundial 2026

Luis Díaz supera a Lamine Yamal en recopilado de goles y asistencias en lo que va de la temporada europea.

Lamine Yamal no alcanza a Luis Díaz en nuevo ranking: Bayern Múnich opaca a la estrella del Barcelona

Luis Díaz anotó gol que fue tendencia en las redes del Bayern Múnich

Gol ‘irreal’ de Luis Díaz en Bayern Múnich: video de la euforia total en el entrenamiento

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional

Presidente de Atlético Nacional confirma el último fichaje para 2026: “Muy contentos”

América de Cali 2026 transita líder de la Liga BetPlay.

Sí llega nuevo goleador al América de Cali: acuerdo con delantero extranjero alborota a hinchas

FILE - New England Patriots quarterback Tom Brady celebrates with the Vince Lombardi Trophy after the NFL Super Bowl XLIX football game against the Seattle Seahawks Sunday, Feb. 1, 2015, in Glendale, Ariz. The Patriots won 28-24. Tom Brady has retired after winning seven Super Bowls and setting numerous passing records in an unprecedented 22-year-career. He made the announcement, Tuesday, Feb. 1, 2022, in a long post on Instagram. (AP/Michael Conroy, File)

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

Noticias Destacadas