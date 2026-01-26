Deportes

James Rodríguez se decidió: a un equipo le respondió y dejó saber sus exigencias para ir

Se conoció la respuesta del ‘10’ a un equipo en Ecuador. Adicionalmente, el cafetero exige tres cosas a los directivos de su próximo destino para preparar el Mundial 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

26 de enero de 2026, 4:44 p. m.
James Rodríguez apunta a tres cuestiones claves para fichar en su nuevo club

Sigue siendo incierto el futuro de James Rodríguez de cara a su preparación para la Copa del Mundo del 2026. A esta altura del año, el ’10′ no está ligado a ningún equipo en Colombia, Latinoamérica o Europa.

Se han escuchado todo tipo de rumores con respecto a su fichaje, pero nada es formal. Millonarios es el último club que le ha tentado, pero parece que la postura del jugador sobre permanecer fuera del país por un tiempo más es clara.

James Rodríguez ya conoce las intenciones de Millonarios para contratarlo.

Y es que ni el elenco bogotano, ni otros de Sudamérica parecen poderse ilusionar con tener a Rodríguez Rubio. Según lo comentado por César Augusto Londoño, en las últimas horas el cafetero desechó un ofrecimiento que le hicieron desde Ecuador.

“James Rodríguez le dijo NO a una oferta de Ecuador de US 3 millones, ayer”, reveló el comunicador durante este lunes, 26 de enero.

Al parecer, la decisión de James es esperar por algo formal que aparezca en Estados Unidos. Allí es donde se ve, en caso de no aparecer nada más de Europa, dónde sería su ideal llegar.

DT de Portugal se regó a hablar de Colombia para el Mundial 2026: lanzó veredicto de James Rodríguez

“Entrena en Medellín con su preparador Daniel Acosta y analiza las posibilidades con la MLS. Millonarios dijo: “si a James le interesa, estamos listos”, suma en la información el comunicador.

Para el jugador, su carrera aún está en un momento que le permite hacer exigencias. Así pues, el club que lo intente convencer deberá tener en cuenta tres puntos fundamentales.

“James siente que no está preparado para regresar (a Colombia) y busca un equipo que le dé competencia, buen manejo de cargas y estilo de vida", es lo que precisa Londoño del deseo con el que cuenta el nacido en Cúcuta.

¿Existirá tal destino?

Para Colombia, James y en general para la selección, el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Menos de 140 quedan para que ruede el balón, lo que preocupa por la situación actual del capitán, que no parece tener claro nada.

Millonarios estaría haciendo todos los esfuerzos por convencerle, pero el balón ya está del lado del 10. Si para este no es atractivo estar en la Liga BetPlay, nada más podrá hacerse para llamar su atención.

James Rodríguez permanece sin club desde su salida del León de México

De los tres puntos mencionados a los que aspira James, en el cuadro de Bogotá sería en el único lugar que podrían garantizarle eso. Además de que contar con Falcao García como compañero sería un plus para que dicho trato llegue a buen puerto.

Desde Estados Unidos se oyó por un tiempo decir que Orlando City y Austin FC iban tras sus pasos. Al final, ninguno de estos mandó un ofrecimiento real para hacerse con sus derechos deportivos.

Actualización sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: el director deportivo dio pistas

Así las cosas, a pocos días de terminarse enero, nada parece ser claro para Rodríguez. Se confía en que sus buenas relaciones en el mundo por la carrera que ha hecho lo lleven a firmar pronto con algún club para encontrar ritmo de competencia, el cual será vital para ir a punto al Mundial.

Néstor Lorenzo de seguro monitorea la situación del volante 10, quien es una pieza fundamental de su idea de juego.

