DT de Portugal se regó a hablar de Colombia para el Mundial 2026: lanzó veredicto de James Rodríguez

A menos de 140 días para el inicio del torneo, el entrenador rival dio su concepto sobre la Tricolor, lo que será enfrentarla y la situación actual del ‘10’.

Redacción Deportes
26 de enero de 2026, 2:44 p. m.
Roberto Martínez y James Rodríguez. Enfrentamiento del Mundial 2026 en el Colombia vs. Portugal
Roberto Martínez y James Rodríguez. Enfrentamiento del Mundial 2026 en el Colombia vs. Portugal Foto: Getty Images

Roberto Martínez, entrenador español al frente de la selección de Portugal, será el rival más fuerte de Colombia en el próximo Mundial 2026. Una vez se realizó el sorteo de la fase de grupos, se supo que habría un duelo de kilates entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Desde ese instante, la euforia por dicho partido ha sido máxima. Para el mundo del fútbol, ha generado una expectativa alta, al considerarse el juego más atractivo de la primera ronda y la demanda de boletería lo confirma.

En la previa, los protagonistas poco se han referido al tema; sin embargo, Caracol Radio logró contactar al seleccionador de los lusos. A este medio, el entrenador le dio una opinión extensa sobre la Tricolor y también entregó su veredicto acerca de la actualidad de James Rodríguez.

Sobre su rival de la fecha 3, destacó: “Es una selección top. Yo creo que el trabajo que está haciendo el profe Néstor Lorenzo es de una consistencia, de una claridad y de un entendimiento de lo que tiene aquel vestuario, de lo que precisa, que la convierte en un equipo supercompetitivo, con una gran facultad, que es ser muy camaleónico en relación con lo que tiene que trabajar y lo que quiere utilizar”.

Hugo Rodallega filtró charla con Néstor Lorenzo: expuso lo hablado sobre llevarlo a Selección Colombia

Palpitando lo que será el choque programado para el 27 de junio próximo, señaló: “Hay que ver lo que está haciendo esta selección; si estás viendo los partidos, se nota la consistencia en los buenos resultados. La verdad es que es una selección admirable y que puede ser un partido muy bueno para las dos selecciones en Miami, en un momento muy exigente a nivel de temperaturas, y que puede claramente darnos una idea muy clara de dónde nos encontramos las dos selecciones en el ámbito del Mundial”.

Veredicto de James Rodríguez

A 136 días del inicio de la Copa del Mundo, James no tiene equipo para preparar la cita orbital. Aunque su futuro es incierto, eso no le da total tranquilidad a Martínez.

“Cuando James juega con la selección, tiene un papel muy importante”, aseveró sobre la influencia del cucuteño al ponerse la camiseta de Colombia.

James Rodríguez, volante de Selección de Colombia
James Rodríguez, volante de Selección de Colombia Foto: Getty Images

"Es un jugador donde hay que estar muy atento; su capacidad de calidad en el último pase, su pausa en el juego, sus desplazamientos a bola parada siempre son muy importantes y yo creo que es un aspecto donde el profe Néstor Lorenzo ha ido gestionando muy bien. Se habla muchas veces de que jugar muchos minutos en una temporada llena de partidos te puede limitar lo que puedes hacer en un mundial en un verano", añadió de las precauciones que deberán tener.

“En este caso puede ser una situación donde, si el jugador se encuentra con una buena energía y un buen ritmo, la falta de partidos puede ser un aspecto positivo. Yo creo que depende mucho de cómo lo vea el entrenador, el profe, que en este caso lo ha manejado siempre muy bien y seguro que va a tomar la decisión correcta en relación con lo que necesita el vestuario”, completó.

