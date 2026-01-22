En julio del año en curso, Hugo Rodallega estará cumpliendo 41 años. Aunque esa sea una edad que parece alta en el balompié moderno, el goleador se muestra inoxidable y da de qué hablar, tal como lo hizo en la final de la Superliga 2026.

Con un gol de una gran factura, el nacido en el Valle del Cauca le permitió a Independiente Santa Fe encarrilar su título ante Junior de Barranquilla. Fue un tiro libre excelso, desde ángulo casi imposible, que gritó a más no poder junto a los hinchas que se agolparon en el arco sur oriental de El Campín.

Hugo Rodallega, autor de uno de los golazos de Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa

En la final de ida jugada en Barranquilla, ‘Hugol’ también marcó para los suyos. Fue con su anotación que se abrió el marcador y sirvió para dejar la serie viva, que terminó por definirse en Bogotá.

Ante un nivel constante desde 2025, cuando salió como el máximo goleador del país y fue el segundo cafetero en el mundo, tan solo por detrás de Luis Javier Suárez, es que se vuelve al debate: ¿Rodallega merece Selección Colombia?.

Reveló charla con Néstor Lorenzo

Al término de lo que fue el juego de Superliga, en la zona mixta, los medios esperaron al capitán rojo para consultarle por su anhelo de ir nuevamente a la Selección Colombia. Este se mostró deseoso y llegó a revelar una conversación con el entrenador nacional para que esto se diera.

Según lo recopilado por los micrófonos de Caracol Radio: “Yo disfruto con Santa Fe y lo he hecho durante toda mi carrera también. Llevo muchos años sin ir a la Selección, pero nunca he dejado de pensar en no ir a la Selección", confesó Rodallega.

🏆🦁 Hugo Rodallega, gran figura en el título de Superliga para Santa Fe



🏆🦁 Hugo Rodallega, gran figura en el título de Superliga para Santa Fe

🗣️ Beso a la copa, su gol de tiro libre, la celebración con la hinchada y el anhelo vivo de volver a la Selección Colombia.

“Cuando estaba en Inglaterra, en Turquía, en Brasil, siempre hice goles y siempre me he mantenido vigente. Acá con Santa Fe las cosas no han sido la excepción; sigo marcando goles, pero quienes deciden quién va a la Selección son los entrenadores y yo respeto mucho eso; sin embargo, la puerta siempre va a estar abierta”, agregó resaltando sus grandes números en diferentes países.

“Yo soy un soñador y sigo con la ilusión intacta; en ningún momento he cerrado la puerta a vestir la camiseta de nuestro país, sería un orgullo; sin embargo, es algo que lo manejo con calma, con cautela, intento no hablar mucho del tema", sumó con los pies en la tierra al saber que hay jóvenes también en carrera.

Para el final de sus respuestas hizo mención a una conversación con el DT de Colombia en meses pasados. Allí, hubo reconocimiento por su momento, pero no parece haberse adentrado en un tema de convocatoria de cara al Mundial 2026.

“Con Santa Fe, nos concentrábamos en la Federación el año pasado; tuve esa oportunidad de conversar con el profe (Néstor) Lorenzo, con Amaranto (Perea) y con su cuerpo técnico, pero no hacíamos un énfasis a un posible llamado; simplemente reconocían lo bien que me está yendo en Santa Fe, resaltando mi carrera; ellos lo han manifestado muchas veces que nos hemos encontrado. Lo del llamado, ellos harán un análisis diferente y escogerán a las personas que ellos creen que deben estar”, dio a conocer Rodallega.