La reacción de Luis Fernando Muriel por perder la Superliga: no dio valor a lo de Santa Fe

Independiente Santa Fe no partía como favorito, pero le dio una paliza a Junior de Barranquilla, que se fue goleado de la final de vuelta en la Superliga 2026 por 3-0 (4-1 en el global) disputada en El Campín de Bogotá.

De principio a fin fue un juego casi perfecto de los rojos. Al minuto 5 ya iban ganando, luego de la buena presión entre Ewil Murillo y Yilmar Velásquez, que acabó con la anotación del primer mencionado.

Independiente Santa Fe alza el título de la Superliga en 2026 Foto: Colprensa

Después de ello, y a pesar de que los rojiblancos se intentaron meter de nuevo en el juego, el dominio de los locales se mantuvo. Para el fin de la primera mitad llegó la anotación magistral de tiro libre de Hugo Rodallega, que dejó, a falta de un tiempo, casi sentenciado el título.

Alfredo Arias, DT de Junior, para el segundo tiempo le dio ingreso a Luis Fernando Muriel. La contratación top del año saltó al campo para salvarle los muebles al tiburón, pero no contó con la suerte de hacerlo.

La cifra millonaria que ganó Santa Fe por ser campeón de la Superliga: se llenó el bolsillo

Si bien es innegable su capacidad goleadora y talento, a Muriel aún se le ve salido de forma para lo que es el FPC. Adicionalmente, sigue sin compenetrarse de la manera correcta con sus compañeros, quienes parecen ir a un ritmo diferente.

Así reaccionó Muriel a su primera decepción

Para el experimentado atacante, la clave que destrabó el juego no fue la capacidad de Santa Fe, sino los fallos que tuvo Junior. Según Muriel, los barranquilleros pecaron más de una vez y el rival aprovechó.

Ante los medios de comunicación que esperaron por reacciones en la zona mixta, Lucho analizó: “Balance negativo, claramente. Perdemos por errores propios”.

Luis Fernando Muriel reconoció que Junior no estuvo a la altura de la Superliga ante Santa Fe y afirmó que la derrota se debió a errores propios. pic.twitter.com/7O6So3LFSR — EL HERALDO (@elheraldoco) January 22, 2026

Haciendo autocrítica sobre su nivel en el debut y la vuelta de la Superliga: “Hay que trabajar mucho. En el fútbol moderno ya no puedes jugar solo de talento y Colombia no es la excepción. Si no estás bien físicamente, lo vas a sentir”.

Buscando razones de la caída, también puntualizó sobre algo más que le parece que se debe tener en cuenta: “La llegada de muchos jugadores nuevos requiere muchas sesiones de trabajo”.

Y como conclusión a lo vivido en Bogotá, acabó por decir: “Es cuestión de trabajar y seguir para adelante. Se ha perdido por errores individuales. Hemos tenido poco tiempo para entrenarnos”.

El palmarés del FPC con la Superliga de Santa Fe: Más ventaja ante América de Cali y se acerca a Millonarios

A levantar cabeza en Liga

Después de lo que fue salir derrotado en El Campín ante Santa Fe, a Junior le tocará reencontrarse con ese mismo estadio el próximo domingo (25 de enero), pero esta vez para medirse con Millonarios desde las 6:10 p.m.

Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

Dicho choque ante otro grande que no ha empezado bien el año hace sumamente atractivo el juego de la fecha 2. En la jornada inicial de Liga, Junior se vio superado por Deportes Tolima, mientras Millonarios perdió con Atlético Bucaramanga.

Este duelo de necesitados será uno que será prioridad ganar para los junioristas, dado que su calendario en la fecha 3 lo pondrá a enfrentarse con Atlético Nacional el próximo viernes, 30 de enero, a las 8:00 p. m.