Deportes

Espectacular tiro libre de Hugo Rodallega para el grito de Santa Fe: Golazo desde el costado en la Superliga

Golazo de Hugo Rodallega que gritó el estadio El Campín y que acerca a Santa Fe a su quinta Superliga en el fútbol colombiano.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

22 de enero de 2026, 1:47 a. m.
Momento exacto del remate de Hugo Rodallega.
Momento exacto del remate de Hugo Rodallega. Foto: Pantallazo: Win Sports.

Santa Fe y Junior de Barranquilla definen el campeón de la Superliga 2026 y parece que las cosas se están inclinando hacia el ‘León’. En la ida, bogotanos y barranquilleros dejaron un 1-1 en el marcador, tras los goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez. La vuelta se juega en la capital de Colombia, con más de 25 mil hinchas cardenales en el ‘Coloso de la 57′.

Otra vez Hugo Rodallega hizo acto de presencia con espectacular gol para el 2-0 parcial en la vuelta y el 3-1 en el marcador global, que ilusiona a Santa Fe con la quinta Superliga en su historia, dejando total desolación en el Junior, que no cuenta en El Campín con Teófilo Gutiérrez por sanción y Lucas Monzón por lesión.

Rodallega anotó el segundo antes de finalizar el primer tiempo luego de una falta clara sobre Ewil Murillo. Tiro libre de costado y el ángulo hacía complicado el remate directo. Pero es que sacó la magia para amargar al ‘Tiburón’ en el frío bogotano.

Hugo Rodallega celebrando el 2-0 para Santa Fe ante Junior en la Superliga 2026
Hugo Rodallega celebrando el 2-0 para Santa Fe ante Junior en la Superliga 2026 Foto: @SantaFe

Cuando todos en el área esperaban el centro, Hugo sorprendió con el perfil y el borde interno para colocar la pelota a media altura en el segundo palo, con mucha potencia además, que dejó inmóvil al portero Mauro Silveira.

Deportes

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

Deportes

Gol de camerino de Santa Fe a Junior; Ewil Murrillo fue la pesadilla de Muriel y Rodallega el asistidor

Deportes

La observación que la prensa alemana le hace a Luis Díaz tras el Bayern vs. Unión SG en UCL: “Completo repertorio”

Deportes

Firma de Santiago Arias con su nuevo club está caliente: se va por otro grande, en lugar de Nacional

Deportes

Premian árbitro que cometió error: alarmas a pleno para la Superliga entre Santa Fe y Junior

Deportes

La espectacular atajada de Manuel Neuer que valió como un gol ante Unión SG en Champions

Deportes

Colombiano al Manchester City: Independiente Medellín oficializó llamativo trato logrado

Deportes

🔴 EN VIVO | Santa Fe vs. Junior: Anulan el tercero a Frasica en una polémica decisión del juez

Deportes

Junior vs. Tolima, el plato fuerte de la Liga BetPlay para este domingo, 18 de enero; Santa Fe y Cali también tendrán acción

Deportes

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

Golazo de Hugo Rodallega en la Superliga contra Junior

Un golazo que alimenta la voz de líder de Hugo Rodallega en Santa Fe y aumenta el cariño en la hinchada. Hugo suma más credenciales a su magistral carrera por el equipo rojo y ocupa páginas en los libros de historia del club bogotano. Casi con 40 años, hace mucha bulla en el fútbol colombiano y se acerca a su segundo título con el ‘León’.

Antes del gol de Hugo Rodallega, se vistió de acelerador para que Ewil Murillo abriera el marcador en El Campín. Fatal salida de Juan Ríos, perdió la pelota en el mediocampo y la tomó el capitán de Santa Fe, que apenas vio a su lado izquierdo, tenía tres compañeros más y solamente dos defensas rivales.

El más rápido de todos fue Ewil Murillo, quien quedó como nueve de área y solamente tuvo la puntada final para el 1-0 de Santa Fe, cuando Junior apenas e intentaba adueñarse de la pelota comenzando el partido. La anotación fue una sorpresa para el visitante, que ya se veía incómodo y sorprendido con muchas pérdidas de pelota que se convertían en jugadas claras para aumentar el marcador.

Al minuto 54, Santa Fe marcó el tercero a través de Omar Fernández, pero el VAR revisó y anuló la anotación por fuera de lugar de Hugo Rodallega, quien había tenido un gran cabezazo previo que salvó Mauro Silveira.

Más de Deportes

x

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

Momento exacto del remate de Hugo Rodallega.

Espectacular tiro libre de Hugo Rodallega para el grito de Santa Fe: Golazo desde el costado en la Superliga

Ewil Murillo abrió el marcador en la final vuelta de la Superliga 2026

Gol de camerino de Santa Fe a Junior; Ewil Murrillo fue la pesadilla de Muriel y Rodallega el asistidor

Luis Díaz durante el partido vs. Unión SG.

La observación que la prensa alemana le hace a Luis Díaz tras el Bayern vs. Unión SG en UCL: “Completo repertorio”

Santiago Arias no arribará a Atlético Nacional. Su carrera seguirá en un grande de Argentina

Firma de Santiago Arias con su nuevo club está caliente: se va por otro grande, en lugar de Nacional

Superliga 2026 entre Junior e Independiente Santa Fe

Premian árbitro que cometió error: alarmas a pleno para la Superliga entre Santa Fe y Junior

El momento de la atajada de Manuel Neuer que salvó al Bayern.

La espectacular atajada de Manuel Neuer que valió como un gol ante Unión SG en Champions

Luis Eduardo Maturana, del DIM, se probará por unos días en Manchester City

Colombiano al Manchester City: Independiente Medellín oficializó llamativo trato logrado

Luis Díaz reapareció al inicio de 2026 con Bayern Múnich en Champions League

Luis Díaz fue figura en la fecha 7 de Champions League: día de trámite para Bayern Múnich

Mohamed Salah, Harry Kane y Luis Díaz.

La tabla de la Champions League: Liverpool sobrevive y presiona a Real Madrid y PSG; el Bayern de Luis Díaz a octavos

Noticias Destacadas