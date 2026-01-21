Espectacular tiro libre de Hugo Rodallega para el grito de Santa Fe: Golazo desde el costado en la Superliga

Santa Fe y Junior de Barranquilla definen el campeón de la Superliga 2026 y parece que las cosas se están inclinando hacia el ‘León’. En la ida, bogotanos y barranquilleros dejaron un 1-1 en el marcador, tras los goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez. La vuelta se juega en la capital de Colombia, con más de 25 mil hinchas cardenales en el ‘Coloso de la 57′.

Otra vez Hugo Rodallega hizo acto de presencia con espectacular gol para el 2-0 parcial en la vuelta y el 3-1 en el marcador global, que ilusiona a Santa Fe con la quinta Superliga en su historia, dejando total desolación en el Junior, que no cuenta en El Campín con Teófilo Gutiérrez por sanción y Lucas Monzón por lesión.

Rodallega anotó el segundo antes de finalizar el primer tiempo luego de una falta clara sobre Ewil Murillo. Tiro libre de costado y el ángulo hacía complicado el remate directo. Pero es que sacó la magia para amargar al ‘Tiburón’ en el frío bogotano.

Hugo Rodallega celebrando el 2-0 para Santa Fe ante Junior en la Superliga 2026 Foto: @SantaFe

Cuando todos en el área esperaban el centro, Hugo sorprendió con el perfil y el borde interno para colocar la pelota a media altura en el segundo palo, con mucha potencia además, que dejó inmóvil al portero Mauro Silveira.

Golazo de Hugo Rodallega en la Superliga contra Junior

Un golazo que alimenta la voz de líder de Hugo Rodallega en Santa Fe y aumenta el cariño en la hinchada. Hugo suma más credenciales a su magistral carrera por el equipo rojo y ocupa páginas en los libros de historia del club bogotano. Casi con 40 años, hace mucha bulla en el fútbol colombiano y se acerca a su segundo título con el ‘León’.

🦁🏆 ¡APARECIÓ EL HÉROE DE SANTA FE! ¡HUGO RODALLEGA Y UN GOLAZO DE TIRO LIBRE CONTRA JUNIOR EN LA #SUPERLIGAxWIN! pic.twitter.com/2ecF5TTe85 — Win Sports (@WinSportsTV) January 22, 2026

Antes del gol de Hugo Rodallega, se vistió de acelerador para que Ewil Murillo abriera el marcador en El Campín. Fatal salida de Juan Ríos, perdió la pelota en el mediocampo y la tomó el capitán de Santa Fe, que apenas vio a su lado izquierdo, tenía tres compañeros más y solamente dos defensas rivales.

🦁🏆 ¡LO GRITÓ EL LEÓN! ¡GOLAZO DE EWIL MURILLO Y LA SANTA FE APARECIÓ EN EL CAMPÍN! ¡Presión alta y los ‘cardenales’ se ponen 1-0 contra Junior!#SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/jROEof7VHP — Win Sports (@WinSportsTV) January 22, 2026

El más rápido de todos fue Ewil Murillo, quien quedó como nueve de área y solamente tuvo la puntada final para el 1-0 de Santa Fe, cuando Junior apenas e intentaba adueñarse de la pelota comenzando el partido. La anotación fue una sorpresa para el visitante, que ya se veía incómodo y sorprendido con muchas pérdidas de pelota que se convertían en jugadas claras para aumentar el marcador.

Al minuto 54, Santa Fe marcó el tercero a través de Omar Fernández, pero el VAR revisó y anuló la anotación por fuera de lugar de Hugo Rodallega, quien había tenido un gran cabezazo previo que salvó Mauro Silveira.