Gol de camerino de Santa Fe a Junior; Ewil Murrillo fue la pesadilla de Muriel y Rodallega el asistidor

Ewil Murillo anotando en los momentos importantes: una historia que se repitió este miércoles, 21 de enero, en medio de la vuelta de la Superliga 2026 entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Con el sello característico del cuadro rojo de recuperar en la mitad de campo para luego emprender una contra letal, los dirigidos por Pablo Repetto pudieron en tres pases dejar al volante frente al portero, Mauro Silveira, que se vio superado ante una definición defectuosa, pero a la vez efectiva.

¡LO GRITÓ EL LEÓN! ¡GOLAZO DE EWIL MURILLO Y LA SANTA FE APARECIÓ EN EL CAMPÍN! ¡Presión alta y los 'cardenales' se ponen 1-0 contra Junior!

Dicha anotación del volante recordó a los aficionados capitalinos el tanto con el que eliminaron a Millonarios en los cuadrangulares de 2025-I, donde a la postre terminaron por ser campeones en una final apasionante ante Independiente Medellín.

Con esa ventaja inicial, el león sintió mayor fuerza para afrontar el resto de la primera mitad. Junior, golpeado, fue en busca de la igualdad y estuvo cerca de lograrlo en los pies de un exjugador de Santa Fe, como Edwin Herrera, el cual remató de lejos, pero tuvo la excelente respuesta de Andrés Mosquera Marmolejo.

Con su plan de juego bien definido, los locales siguieron presionando a más no poder con Yilmar Velásquez y Ewil Murillo, que parecía tener un pulmón más por la presión que le hacía a los contrarios.

Justo antes de terminarse la primera mitad, fue que nuevamente apareció el protagonista de la noche para ganarse una falta al borde del área contraria y dejársela servida a Hugo Rodallega, quien se haría dueño del cobro.

En un ángulo casi imposible, el experimentado de 40 años remató con una calidad excelsa, precisión y fuerza para que el esférico entrase de manera justa por el palo del arquero de Junior para poner así el tanteador por 2-0 a favor de Santa Fe.

A esa altura de la final vuelta de la Superliga el

Noticia en desarrollo...