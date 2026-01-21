Golpazo de Santa Fe a Nacional: Lo desbanca de uno de los tronos que tenía en el FPC con un nuevo título

Santa Fe y Junior de Barranquilla definieron el campeón de la Superliga 2026 y las cosas se alinearon hacia el ‘León’. En la ida, bogotanos y barranquilleros dejaron un 1-1 en el marcador, tras los goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez. La vuelta se jugó en la capital de Colombia, con más de 25 mil hinchas cardenales en el ‘Coloso de la 57′.

Y esta Superliga fue obra principalmente de dos experimentados. Por un lado está el técnico Pablo Repetto, quien mostró una gran cara en el funcionamiento y muchos avances en pocas semanas de trabajo. Por otra parte, está Hugo Rodallega, quien hizo acto de presencia con espectacular doblete en la serie. Hubo un gol en El Campín para el 2-0 parcial que llenó de emoción a la hinchada roja.

Fue en la vuelta en Bogotá cuando todo se consumó para Santa Fe y el 4-1 en el marcador global permitió la quinta Superliga. Para llegar a esos números (3-0 en la vuelta), hubo avalancha de agresividad y presión alta que prácticamente dejó sin posibilidades al Tiburón en el frío bogotano. Junior no pudo contar con Teófilo Gutiérrez por sanción y Lucas Monzón por lesión.

Hugo Rodallega, autor de uno de los golazos de Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa

Tras el recital de Repetto, la garra de Hugo Rodallega y la Superliga de Santa Fe, el palmarés tuvo un serio movimiento y Atlético Nacional ve cómo el León le supera en el ranking y lo desbanca de uno de los tronos que tenía en el fútbol colombiano. Sin duda, es un trofeo que hace bulla en la lista de grandeza del FPC.

Así quedó el palmarés de la Superliga tras el triunfo de Santa Fe

Santa Fe, 5 títulos: 2013, 2015, 2017, 2021 y 2026 Atlético Nacional (4): 2012, 2016, 2023 y 2025 Junior (2): 2019 y 2020 Millonarios (2): 2018 y 2024 Deportivo Cali (1): 2014 Deportes Tolima (1): 2022

Santa Fe dejó atrás a Atlético Nacional, pues el León empataba con el verde de Antioquia con cuatro coronas en esta competición. Ahora, los cardenales son líderes únicos tras las victorias ante Millonarios, Medellín, América de Cali, el mismo Nacional y ahora el Junior.

Nacional ahora es el segundo más ganador en Superligas, pero sigue dominando en el palmarés de la Copa Colombia con ocho títulos y en la Liga Colombiana con 18 estrellas.

Atlético Nacional, campeón de la Copa BetPlay 2023 sobre Millonarios. Foto: Juan Cardona/Colprensa

También, el verdolaga es el máximo ganador de Colombia en competencias internacionales oficiales con siete trofeos (2 Copas Libertadores, 2 Merconorte, 2 Copas Interamericanas, 1 Recopa Sudamericana). Le sigue Santa Fe con dos.

