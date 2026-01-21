Deportes

Golpazo de Santa Fe a Nacional: Lo desbanca de uno de los tronos que tenía en el FPC con un nuevo título

Santa Fe ganó la Superliga Betplay tras vencer al Junior de Barranquilla en la serie. Le da un gran golpe a Atlético Nacional y al FPC.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

22 de enero de 2026, 3:36 a. m.
Hugo Rodallega y Atlético Nacional.
Hugo Rodallega y Atlético Nacional. Foto: Fotos: Colprensa

Santa Fe y Junior de Barranquilla definieron el campeón de la Superliga 2026 y las cosas se alinearon hacia el ‘León’. En la ida, bogotanos y barranquilleros dejaron un 1-1 en el marcador, tras los goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez. La vuelta se jugó en la capital de Colombia, con más de 25 mil hinchas cardenales en el ‘Coloso de la 57′.

Y esta Superliga fue obra principalmente de dos experimentados. Por un lado está el técnico Pablo Repetto, quien mostró una gran cara en el funcionamiento y muchos avances en pocas semanas de trabajo. Por otra parte, está Hugo Rodallega, quien hizo acto de presencia con espectacular doblete en la serie. Hubo un gol en El Campín para el 2-0 parcial que llenó de emoción a la hinchada roja.

Fue en la vuelta en Bogotá cuando todo se consumó para Santa Fe y el 4-1 en el marcador global permitió la quinta Superliga. Para llegar a esos números (3-0 en la vuelta), hubo avalancha de agresividad y presión alta que prácticamente dejó sin posibilidades al Tiburón en el frío bogotano. Junior no pudo contar con Teófilo Gutiérrez por sanción y Lucas Monzón por lesión.

Hugo Rodallega, autor de uno de los golazos de Independiente Santa Fe.
Hugo Rodallega, autor de uno de los golazos de Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa

Tras el recital de Repetto, la garra de Hugo Rodallega y la Superliga de Santa Fe, el palmarés tuvo un serio movimiento y Atlético Nacional ve cómo el León le supera en el ranking y lo desbanca de uno de los tronos que tenía en el fútbol colombiano. Sin duda, es un trofeo que hace bulla en la lista de grandeza del FPC.

Deportes

El palmarés del FPC con la Superliga de Santa Fe: Más ventaja ante América de Cali y se acerca a Millonarios

Deportes

Santa Fe derrota a Junior y suma un nuevo título a su historia: campeón de Superliga con Rodallega como figura

Deportes

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

Deportes

Espectacular tiro libre de Hugo Rodallega para el grito de Santa Fe: Golazo desde el costado en la Superliga

Deportes

Gol de camerino de Santa Fe a Junior; Ewil Murrillo fue la pesadilla de Muriel y Rodallega el asistidor

Deportes

La observación que la prensa alemana le hace a Luis Díaz tras el Bayern vs. Unión SG en UCL: “Completo repertorio”

Deportes

Firma de Santiago Arias con su nuevo club está caliente: se va por otro grande, en lugar de Nacional

Deportes

🔴 Santa Fe se proclamó campeón de la SuperLiga 2026: reviva los mejores momentos de la paliza a Junior

Deportes

Junior vs. Tolima, el plato fuerte de la Liga BetPlay para este domingo, 18 de enero; Santa Fe y Cali también tendrán acción

Deportes

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

Así quedó el palmarés de la Superliga tras el triunfo de Santa Fe

  1. Santa Fe, 5 títulos: 2013, 2015, 2017, 2021 y 2026
  2. Atlético Nacional (4): 2012, 2016, 2023 y 2025
  3. Junior (2): 2019 y 2020
  4. Millonarios (2): 2018 y 2024
  5. Deportivo Cali (1): 2014
  6. Deportes Tolima (1): 2022

Santa Fe dejó atrás a Atlético Nacional, pues el León empataba con el verde de Antioquia con cuatro coronas en esta competición. Ahora, los cardenales son líderes únicos tras las victorias ante Millonarios, Medellín, América de Cali, el mismo Nacional y ahora el Junior.

Nacional ahora es el segundo más ganador en Superligas, pero sigue dominando en el palmarés de la Copa Colombia con ocho títulos y en la Liga Colombiana con 18 estrellas.

Atlético Nacional, campeón de la Copa BetPlay 2023 sobre Millonarios.
Atlético Nacional, campeón de la Copa BetPlay 2023 sobre Millonarios. Foto: Juan Cardona/Colprensa

También, el verdolaga es el máximo ganador de Colombia en competencias internacionales oficiales con siete trofeos (2 Copas Libertadores, 2 Merconorte, 2 Copas Interamericanas, 1 Recopa Sudamericana). Le sigue Santa Fe con dos.

Santa Fe suma su quinta Superliga en la historia

  1. 2013 contra Millonarios
  2. 2015 contra Atlético Nacional
  3. 2017 contra Independiente Medellín
  4. 2021 contra América de Cali
  5. 2026 contra Junior de Barranquilla

Más de Deportes

Hugo Rodallega y Atlético Nacional.

Golpazo de Santa Fe a Nacional: Lo desbanca de uno de los tronos que tenía en el FPC con un nuevo título

Hugo Rodallega, autor de uno de los golazos de Independiente Santa Fe.

El palmarés del FPC con la Superliga de Santa Fe: Más ventaja ante América de Cali y se acerca a Millonarios

Hugo Rodallega celebrando el 2-0 para Santa Fe ante Junior en la Superliga 2026

Santa Fe derrota a Junior y suma un nuevo título a su historia: campeón de Superliga con Rodallega como figura

x

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

Momento exacto del remate de Hugo Rodallega.

Espectacular tiro libre de Hugo Rodallega para el grito de Santa Fe: Golazo desde el costado en la Superliga

Ewil Murillo abrió el marcador en la final vuelta de la Superliga 2026

Gol de camerino de Santa Fe a Junior; Ewil Murrillo fue la pesadilla de Muriel y Rodallega el asistidor

Luis Díaz durante el partido vs. Unión SG.

La observación que la prensa alemana le hace a Luis Díaz tras el Bayern vs. Unión SG en UCL: “Completo repertorio”

Santiago Arias no arribará a Atlético Nacional. Su carrera seguirá en un grande de Argentina

Firma de Santiago Arias con su nuevo club está caliente: se va por otro grande, en lugar de Nacional

Superliga 2026 entre Junior e Independiente Santa Fe

Premian árbitro que cometió error: alarmas a pleno para la Superliga entre Santa Fe y Junior

El momento de la atajada de Manuel Neuer que salvó al Bayern.

La espectacular atajada de Manuel Neuer que valió como un gol ante Unión SG en Champions

Noticias Destacadas