Premian árbitro que cometió error: alarmas a pleno para la Superliga entre Santa Fe y Junior

Una fecha de Liga BetPlay fue suficiente para ver la primera polémica arbitral del año 2026. Durante el juego entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín, el penal cobrado al equipo local generó dudas y al final fue clave para el triunfo de los volcánicos por 1-0.

A quien se le señaló fue al juez VAR, de nombre Fernando Acuña, quien, a pesar de haber visto que, según los expertos, no se debió cobrar dicha pena máxima, tampoco hizo un llamado al juez central para que este mirase la acción.

Dicho suceso fue pasado por alto, pero lo más grave del caso fue lo expuesto por el exárbitro y ahora analista, José Borda. Según este, el fallo de Acuña no tuvo repercusión alguna; por el contrario, a este le ‘premiaron’.

De acuerdo a lo publicado por Borda en su cuenta de X: “Fernando Acuña fue el VAR del partido Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín en la primera fecha de la Liga y no llamó al árbitro para advertir que la supuesta falta sobre Estupiñán no era penal. Loboa no lo tocó“, crítica del proceder del juez VAR.

Y luego de dar dicho contexto, es que refiere el premio que le dieron desde la Comisión Arbitral: “Aun así, fue premiado designándolo como VAR en la final de la Superliga”.

Este miércoles, 21 de enero, se estará llevando justamente ese juego por la final de vuelta de la Superliga entre Independiente Santa Fe y Junior. Es el primer título del año, pero a pocas horas se prenden las alarmas al pensar que se podría presentar otro error como los ya mencionados por parte del colegiado Acuña.

Desafortunadamente, a escasos minutos de que el balón ruede en El Campín, una modificación de uno de los miembros del cuerpo arbitral es inviable. Esta vez se tendrá que apelar a la confianza y que no vaya a darse un compromiso con polémicas.

Cuerpo arbitral de la final (vuelta) en la Superliga 2026:

<b>Árbitro</b> <b>Jairo Mayorga</b> <b>Tolima</b> Asistente Nro. 1 Juan C. García Antioquia Asistente Nro. 2 Jorge Sanna Norte Cuarto Árbitro José Bautista Tolima VAR Fernando Acuña Boyacá AVAR Mario Tarache Casanare

Palpitando la gran final

Un día antes, en rueda de prensa, se les vio a Pablo Repetto, de Santa Fe, y Alfredo Arias, de Junior, quienes palpitaron el duelo charrúa que habrá en los vestuarios por la obtención de un nuevo trofeo.

Ambicioso de quedarse con un trofeo más para el palmarés, el líder de los rojos señaló: “Va ser diferente a la ida, respetamos mucho al rival, Junior es muy buen equipo, es el último campeón, tiene buenos jugadores y con ese respeto vamos a afrontar el partido, pero confiando en nuestras fuerzas, nuestra parte, la calidad de jugadores que tenemos y las ganas de lograr el título”.

”Como sea, tenemos que lograr el título”, sumó avisando al Junior de Barranquilla.

Arias, algo más cauto por las bajas: “Tengo mucha fe de que cualquiera de los que está en nuestro plantel está capacitado para un partido así. Hay que jugar como hay que jugar una final, con todo desde el primero hasta el último minuto”.

“¿No querés el resto de la formación?. Si no te digo toda la formación, no te digo solo uno. Puede ser titular, puede ser", completó al respecto de una titularidad de Luis Fernando Muriel.