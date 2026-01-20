Luis Fernando Muriel aceptó lo de Atlético Nacional, a días de haber debutado en Junior

Después de haber iniciado su historia con Junior de Barranquilla, Luis Fernando Muriel confesó que Atlético Nacional sí fue en busca suya, pero este decidió con el corazón y por eso hoy día hace parte de los rojiblancos para 2026.

De acuerdo a una entrevista que tuvo con Win Sports, el delantero tuvo conversaciones con la dirigencia verde, que lo intentó persuadir para irse a Medellín. De manera cordial en la conversación con el medio dijo: “Saludo al presidente, Sebastián (Arango), al director deportivo, Gustavo (Fermani), y a David (Ospina)”.

🟢 "El PRESIDENTE de NACIONAL me llamó en un par de ocasiones. Intentaron convencerme, pero era muy difícil para mí."



"Yo desde un inició le dije que para mí JUNIOR era algo muy especial, de corazón." ❤️🦈



🗣️ Luis Fernando Muriel en Win Sports.



Al parecer, el máximo dirigente de los verdolagas lo tentó tiempo antes de que se empezara a charlar con el tiburón: “El presidente me llamó un par de ocasiones... mucho antes de que existiera la posibilidad de Junior”.

Aprovechando el espacio, también aclaró que en ningún momento usó a Nacional para presionar a Junior en su contratación, tal como lo dijeron algunas versiones de prensa malintencionadas.

“Salen muchos temas; decían que había usado el tema de Nacional para buscar algo acá”, aclaró.

Luis Fernando Muriel en su presentación con Junior de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA

De su propia boca, Muriel dio a conocer cómo fueron los acercamientos con el único bicampeón de Copa Libertadores en Colombia: “Me hicieron saber del interés que tenían, que si quería escucharlos, si quería conversar con ellos”.

Sin generar falsas expectativas, parece que la respuesta de Muriel desde un comienzo fue contundente y radical: “Desde un inicio les dije que para mí el mundo Junior es muy especial. Se lo hice saber”.

“Estoy muy agradecido por el acercamiento y que trataran de convencerme, pero era muy difícil”, sumó a su respuesta del caso.

Al no haber avances, tanto Lucho como todos los involucrados esperan que sea una cuestión clausurada del mercado de pases: “Con David tuve la oportunidad de hablar y ahí quedó el tema”.

Anhelo de triunfar en Junior

Muriel no parece venir como esos otros casos recientes que ha tenido que vivir Junior, donde contrataciones de alto valor terminan por irse entre la polémica y sin haber dejado algo que celebrar para el cuadro del Atlántico.

Sobre su nivel actual, el cual espera con los días sea mejor para competir al máximo, precisó: “Estoy bastante bien; espero en los próximos días ponerme a tono físicamente. El tema del retiro, yo todavía me siento bastante joven”.

Muriel debutó con derrota en Junior. Tolima se sacó la espina. Foto: Izq: Colprensa / Der: Transmisión oficial Win Sports+.

Luego de haber debutado el fin de semana pasado ante Deportes Tolima y salvarse de la expulsión, dio cuenta de que añora que su racha goleadora arranque durante la disputa de la final de la Superliga, ante Independiente Santa Fe: “No veo la hora de poder hacer goles con este equipo y mañana es una linda oportunidad”.

Para cerrar, dio a conocer que su anhelo es seguir vigente en el balompié con Junior y, por qué no, pensar en ser repatriado a la Tricolor de la mano de Néstor Lorenzo.

“Yo creo que en dos o tres semanas voy a estar al 100%. Estoy en constante comunicación con el cuerpo técnico y médico de la selección. Uno de los motivos por los que estoy acá es volver a vestir la camiseta de la selección y me encantaría volver a la selección”, se traza Muriel.