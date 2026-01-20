Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

Junior de Barranquilla se despertó con noticias sobre el futuro de Carlos Bacca y Harold Rivera, los dos casos que faltaban por definir en la planilla de inscritos.

El cuerpo técnico de Alfredo Arias dio su veredicto, teniendo en cuenta que saldrá en busca de un nuevo defensor central para contrarrestar la delicada lesión del uruguayo Lucas Monzón.

Fuad Char dijo cuál es el mejor equipo del fútbol colombiano: “Tratamos de imitarlos”

Según el medio Diario Deportes, la decisión es inscribir a Carlos Bacca como el penúltimo jugador de la nómina y buscarle equipo a Harold Rivera.

De esa manera quedará libre otro cupo más para el zaguero que reemplazará a Monzón.

Rivera estuvo en la presentación oficial del equipo y entraba en los planes del DT, pero todo cambió a última hora por la necesidad de fichar a otro refuerzo en la zona defensiva.

Ahora mismo no son muchas las opciones que le quedan a Harold Rivera, pues la mayoría de los equipos de la Liga BetPlay ya tienen cerrada su nómina o buscan fichajes en otras posiciones.

Una de las opciones para el volante tolimense es jugar en la segunda división del fútbol colombiano y la otra es buscar un lugar en el extranjero.

Lo cierto es que será la última salida del Junior de Barranquilla para este semestre, en el que buscan defender el título de la liga colombiana y clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Fuad Char, máximo accionista del club rojiblanco, mostró su descontento por tener que tomar este tipo de decisiones y pidió que se reconsidere el tema de los 25 cupos para el segundo semestre del año.

Junior tuvo que recortar su plantilla y prestar jugadores a otros clubes, como fue el caso de Steven ‘Tití’ Rodríguez al Deportivo Cali o Jhon Fredy Salazar al Atlético Bucaramanga.

Se agotó la paciencia con Hernán Torres: revelan el ultimátum que le cayó en Millonarios

Carlos Bacca se queda

Pero como no todo son malas noticias, un gran sector de la hinchada está contento por la renovación de Carlos Bacca y la posibilidad de verlo jugar al lado de Luis Fernando Muriel.

Cabe recordar que Bacca tuvo una grave lesión en el tendón de aquiles al final del primer semestre de 2025 y duró todo el resto del año sin jugar.

Carlos Bacca celebrando su yanto ante Fortaleza. Foto: Colprensa

Hasta hace poco volvió a los entrenamientos con el equipo principal y espera obtener el alta deportiva en los próximos días, todo con el objetivo de aportar su granito de arena a los intereses del tiburón.

Junior apeló a la experiencia de varios jugadores que terminaban contrato y tenían su futuro en el aire. Al igual que Bacca, también renovaron a Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará.

El goleador de Puerto Colombia cuenta los días para volver a las canchas a marcar goles y quemar sus últimos cartuchos como futbolista profesional.