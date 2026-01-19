Deportes

Lesión golpea a Junior: titular se va de grave parte médico y estaría más de 2 meses de baja

Un día después de la caída ante Deportes Tolima, se conoció el infortunio para el defensa. En Copa Libertadores tampoco podría estar.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

19 de enero de 2026, 5:36 p. m.
Junior de Barranquilla sufre baja al inicio de 2026.
Junior de Barranquilla sufre baja al inicio de 2026. Foto: Colprensa

Para Junior de Barranquilla, el 2026 no ha empezado como acabó el año anterior. En dos partidos oficiales, el cuadro dirigido por Alfredo Arias se ha visto superado por sus rivales y el debut en Liga BetPlay, ante Deportes Tolima, lo demostró.

Frente al cuadro al que le ganó la reciente final, Junior tuvo la fecha 1 del certamen que defiende, pero esta vez no pudo ganar. En el estadio Metropolitano fue vencido por 0-2, a pesar de ya contar con Luis Fernando Muriel.

Tolima celebró en Barranquilla: 2-0 sobre Junior.
Deportes Tolima venció a Junior en el inicio de Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Dichas malas no pararon ahí para Junior. Este lunes, 19 de enero, se pudo conocer por la prensa deportiva barranquillera que el plantel sufrirá la baja prolongada de un titular de la zaga defensiva.

Según lo dio a conocer el medio Toque Sports: “Lucas Monzón sufrió una LUXACIÓN COMPLETA en su hombro izquierdo”.

Este parte médico reviste una gravedad alta para el uruguayo, debido a que “en caso de no presentar fractura, podría estar de baja por 2 o 3 MESES”, informa el citado medio.

Lucas Monzón en una disputa de balón con Luis 'Chino' Sandoval.
Lucas Monzón en una disputa de balón con Luis 'Chino' Sandoval. Foto: Colprensa

“En las próximas horas se les practicarán exámenes para determinar su evolución y el tiempo de recuperación”, agrega la noticia que afecta a Junior.

Dicho infortunio para los rojiblancos los merma de cara a lo que será la definición del primer título del año; la Superliga, ante Independiente Santa Fe, donde la serie va igualada a un gol y todo se define el miércoles próximo en El Campín, de Bogotá.

Para este partido, así como para el inicio de la Copa Libertadores, Monzón no podría ser parte de los escogidos por Arias, quienes tendrán que echar mano de recién llegados como Jean Pestaña.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: debut amargo para Santa Fe, Junior, Cali y Medellín

Arias, dolido por el arranque de Liga

Algo de preocupación ha dejado el primer partido de Junior de Barranquilla en el certamen local. Al Tolima le bastó la primera parte para resolver un juego como visitante, que terminó ganando por 0-2 con dos hombres menos por expulsión.

“Nos duele, no estamos para nada conformes con el resultado, esperábamos otra cosa”, fue la conclusión del entrenador uruguayo sobre el estreno de los tiburones.

“Llevamos nueve entrenamientos, con algunos de ellos apenas uno o dos. Hace tres días jugamos una final que desgasta y estresa, y ahora vamos a otra final dentro de tres días con viaje”, explicó sobre lo que pudo haber sido razón para la primera caída.

Si bien fue algo negativo, para el DT es algo que es mejor que se dé de manera temprana: “Todo lo que haya por corregir que se dé antes de cuando no hay revancha, que son cuadrangulares; en este torneo, los mata-mata; prefiero que pase en el primer partido, con el equipo rearmándose”.

Susto para Luis Fernando Muriel en su debut con Junior: le sacaron roja, pero se echaron para atrás

Acerca de la primera percepción que dejaron refuerzos como Jean Pestaña, Cristian Barrios y Luis Fernando Muriel, este no quiso exponerlos.

“El análisis lo hago en privado. Son excelentes jugadores, tuvieron actitud y deseo de hacerlo bien. Van a aportar mucho y ojalá les tome poco tiempo. Este juego es impredecible y hace que la gente siga concurriendo a los estadios. Ahora tenemos más tiempo para corregir”, firmó.

