Susto para Luis Fernando Muriel en su debut con Junior: le sacaron roja, pero se echaron para atrás

Luis Fernando Muriel casi tiene un debut para el olvido con Junior de Barranquilla. Fue este domingo, 18 de enero de 2026, y aunque el tiburón perdió con Tolima en casa, el delantero de 34 años se salvó de la tarjeta roja.

De hecho, Muriel sí vio la tarjeta roja y el árbitro central del compromiso, Alejandro Moncada, lo expulsó al minuto 79′ del juego. ¿Por qué expulsaron a Luis Fernando? Por un pisotón sobre el defensor del Deportes Tolima, Jan Carlos Angulo.

Luis Fernando Muriel se salvó de la expulsión ante Tolima

Tan pronto como Moncada le mostró la roja a Muriel, fue llamado por el VAR (Ricardo García) para que revisara la decisión. En efecto, hay debate en redes porque sí se ve el pisotón del atacante de Junior de Barranquilla sobre el defensor del Tolima, pero el central del partido se echó para atrás.

🤯 ¡SE SALVÓ MURIEL DE LA EXPULSIÓN! En primera medida el juez decretó roja pero tras el llamado del VAR cambia la tarjeta por amarilla. #LALIGAxWIN 🦈⚽🟤🟡 pic.twitter.com/DTvMVcPL0u — Win Sports (@WinSportsTV) January 19, 2026

Uno de los que se refirió a la acción fue el periodista Andrés Grimaldos a través de la cuenta en X El Var Central, quien constantemente analiza las decisiones arbitrales del mundo del fútbol.

Según él: “Muy buena actuación del VAR Ricardo García en el juego Junior vs. Tolima. Aquí corrigió al árbitro Alejandro Moncada, quien había expulsado mal a Luis Fernando Muriel. La entrada al pie (pisón) es de tarjeta amarilla por temeridad”.

✅ 3 de 3: muy buena actuación del VAR Ricardo García en el juego Junior vs Tolima. Aquí corrigió al árbitro Alejandro Moncada quien había expulsado mal a Luis Fernando Muriel. La entrada al pie (pisón) es de tarjeta amarilla por temeridad #LigaBetPlaypic.twitter.com/V9XutksbbT — EL VAR CENTRAL (Andrés Grimaldos) (@ElVarCentral) January 19, 2026

Tal como lo mencionó Grimaldos, a Muriel le perdonaron la roja, pero igual se ganó una amarilla. De todas maneras, el debate sigue presente en redes sociales y seguramente va a seguir dando de qué hablar en los próximos días.

Muriel perdió en su debut con Junior

Lo cierto es que Luis Fernando Muriel entró en el segundo tiempo, cuando ya Tolima lo ganaba por 2-0. El técnico tiburón, Alfredo Arias, le dio ingreso para la segunda mitad junto a otras dos caras nuevas: Juan David Ríos y Cristian Barrios.

Tolima celebró en Barranquilla: 2-0 sobre Junior. Foto: Colprensa.

Poco o nada pudo hacer Muriel para revertir el marcador y Deportes Tolima tuvo un breve respiro con Junior, pues el tiburón viene de ganarle la gran final de la Liga BetPlay 2025-ll. Se espera que Luis Fernando vaya agarrando ritmo de juego para que le aporte al equipo de sus amores.