Posiciones en Liga BetPlay: Tolima se desquitó con Junior y debutó Luis Fernando Muriel

No fue revancha, porque no daba estrella, pero Deportes Tolima sintió un ligero fresco. Este domingo, 18 de enero de 2026, el pijao venció 2-0 a Junior en Barranquilla, con la herida reciente de la final del clausura 2025.

Se trató de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Como si fuera obra del destino, se volvieron a juntar Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, sabiendo que su más reciente partido había sido en la gran final liguera, en la cual el tiburón aplastó al vinotinto y oro, y ganó su estrella 11.

Este 2026, para Deportes Tolima anotaron Juan Pablo Torres (8′) y Jersson González (20′), y el juego quedó liquidado en el primer tiempo, por lo que para la segunda mitad Junior tuvo que mover sus fichas.

Luis Fernando Muriel debutó con Junior

Entonces, el técnico Alfredo Arias miró al banco de suplentes y vio que era momento de liberar a su refuerzo más importante para este apertura 2026.

Luis Fernando Muriel, de 34 años, ingresó para el arranque del segundo tiempo en Junior. Junto a él entraron Cristian Barrios y Juan David Ríos, otras nuevas caras en el rojiblanco.

¡LUIS FERNANDO MURIEL, CRISTIAN BARRIOS Y JUAN DAVID RÍOS A LA CANCHA! Junior manda a la cancha a sus nuevos refuerzos. #LALIGAxWIN 🦈🔥🟤🟡 pic.twitter.com/VTA1xigDAg — Win Sports (@WinSportsTV) January 19, 2026

El efecto fue inmediato: Luis Fernando Muriel tuvo su primera opción de gol con la primera bola que tocó, aunque desperdició el tiro y estaba fuera de juego. Sin embargo, de ahí en adelante siguió el ataque de Junior.

Muriel se salvó, pues sobre el cierre vio la roja tras una fuerte entrada, pero el central del compromiso, Alejandro Moncada, la vio en el monitor y se echó para atrás.

Hubo dos problemas para el cuadro barranquillero: uno, que la defensa del Tolima estuvo más que aplicada, sin dejar espacios y con un bloque sólido; dos, que los atacantes de Junior no aprovecharon las que tuvieron.

Tolima celebró en Barranquilla: 2-0 sobre Junior. Foto: Colprensa.

Eso sí, Tolima vio dos rojas que le condicionaron el partido: la de Junior Hernández (74′) y la del Chino Sandoval (84′).

Así las cosas, el partido acabó 2-0 con sonrisa para Tolima y zozobra en Junior. Muriel y compañía deben pasar página y pensar en el siguiente partido que les marca el calendario: 21 de enero de 2026, final de vuelta de la Superliga contra Santa Fe, en Bogotá.

Tabla de posiciones tras Junior vs. Tolima

Llaneros, Fortaleza, América, Nacional, Bucaramanga, Pasto, Jaguares y Tolima empatan con tres puntos, pues ganaron sus respectivos partidos. Con ocho juegos disputados, no se registra ningún empate hasta ahora.

Atlético Nacional es el líder parcial, pues se impone por diferencia de gol tras golear en Medellín a Boyacá Chicó.

Faltan dos partidos por disputarse en la primera fecha:

Domingo 18 de enero de 2026

8:30 p.m. Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas

Lunes 19 de enero de 2026

4:00 p.m. Cúcuta vs. Once Caldas